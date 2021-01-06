"Авто для всего на свете" Kia Habaniro выехал на дорожные тесты

Помните, на автосалоне в Нью-Йорке в 2019 году представители Kia заявили, что концепт Habaniro в скором времени станет серийным и его можно будет увидеть практически на любой парковке? Не соврали: в Германии сфотографировали тестовый прототип будущей новинки.

Kia Habaniro (вероятно, у серийного автомобиля название будет другим), как и концепт, представляет собой пятидверный кроссовер. Справедливости ради стоит отметить, что на премьере шоу-кара Habaniro компания позиционировала машину не как SUV, а как новый тип транспортного средства - ECEV - The Everything Cars, что в буквальном переводе означает "автомобиль для всего на свете".

Одной из уникальных черт Kia Habaniro были распашные двери, открывающийся вверх под небольшим углом, причём задние открывались в противоположную передним сторону. Судя по тому, что мы видим на фото прототипа, этой особенности серийный Habaniro не получит.

Ещё одна интересная деталь: Habaniro станет первой моделью Kia, которая получит решётку не в форме носа тигра - фирменного элемента, введённого бывшим шеф-дизайнером Hyundai Motor Group Питером Шрайером, а в форме акульего носа.

Предполагается, что Kia Habaniro будет выпускаться с гибридной, подключаемой гибридной и электрической силовыми установками.

Премьера новинки может состояться в 2021 году.