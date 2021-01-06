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Рубрика: Экономика

Биткоин подорожал до рекордных 35,7 тысячи долларов

Курс биткоина снова обновил исторический максимум. На торгах он достигал 35,7 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал, который анализирует данные более 20 бирж. За сутки криптовалюта подорожала в среднем на 6 процентов. Биткоин - это самая популярная криптовалюта. На торгах третьего января стоимость одной монеты на максимуме составляла 34 102 доллара.

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Накануне эксперты JPMorgan опубликовали прогноз, согласно которому в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч американских долларов. В будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", пишет РБК.

По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, в дальнейшем пределы роста курса будут зависеть от волн фиксации прибыли. "Новое удорожание может привлечь на крипторынок новых розничных инвесторов", - подчеркнул экономист.

Экономика Финансы Валютный рынок

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