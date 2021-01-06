Большунов признался, что находится в хорошей форме

Российский лыжник Александр Большунов после победы в гонке преследования классическим стилем на 15 км в рамках пятого этапа "Тур де Ски" признался, что находится в хорошей форме.

- Сегодня для меня было всего два варианта по ходу гонки: либо бежать масс-старт и смотреть после первой отсечки, сколько будет секунд, если догонят. Если не догонят, то проводить собственную гонку. Пришлось выбрать второй вариант, так как после старта я понял, что уже ухожу в отрыв, - заявил спортсмен в эфире телеканала "Матч ТВ". - Судя по результатам, форма неплохая, и надеюсь, все получится в оставшихся гонках.

Отметим, что Большунов удерживает лидерство в общих зачетах "Тур де Ски" (после пяти гонок из восьми) и Кубка мира. Многодневка завершится 10 января.