Британский штамм коронавируса выявлен в 41 стране мира

Новый штамм коронавируса, который на 70 процентов заразнее своего предшественника, обнаружен уже в 41 стране мира. А впервые о нем стало известно в середине декабря 2020 года. Именно тогда ученые Великобритании рассказали о мутации, из-за которой было принято решение ввести в Лондоне и на юго-востоке страны строгие ограничения.

В еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения подчеркивается, что еще одна разновидность SARS-CoV-2, впервые выявленная медиками ЮАР, уже присутствует "в шести других государствах". За период с 28 декабря по 3 января коронавирусом заразились еще 4 миллиона жителей планеты Земля. За эту же неделю от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 76 тысяч человек.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Северной и Южной Америке. На втором месте - страны Европы, на третьем - Юго-Восточная Азия. По смертности лидирует Европа, где за семь дней умерли почти 33 тысячи пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.