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06.01.2021 22:55
Рубрика: Спорт

Чемпион мира Бетербиев рассказал, как настраивается на бой

Текст: Анна Козина

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Артур Бетербиев рассказал, как настраивается на бой.

Фото: Ed Mulholland/REUTERS
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Бетербиев должен был провести первую защиту титула WBC и четвертую защиту пояса IBF 30 января в Москве против немца Адама Дайнеса. Однако бой был перенесен, так как Артур заразился коронавирусом. Об этом сам спортсмен сообщил 29 декабря в своем Instagram. Но сейчас Бетербиев уже возвращается к тренировкам.

Бетербиев решил пообщаться со своими подписчиками на тему, как они настраиваются на что-то серьезное. Боксер поделился и своим опытом.

- Мне часто говорят, что на ринге я выгляжу агрессивным и злым. Наверное, так и есть. Но те, кто знают меня вне ринга, кто общался со мной вживую или смотрел видео со мной, знают, что в жизни я добрый и очень веселый. Люблю пошутить, посмеяться. Однажды у меня спросили, что я делаю, чтобы так резко измениться к бою. А я не нашел, что ответить. Я не знаю, как это происходит! У меня нет кнопки, которая переводила бы меня в режим настоящего боксера. Это происходит очень постепенно, - написал Бетербиев. - Я знаю, что скоро у меня бой. И все во мне начинает интуитивно перестраиваться - я начинаю по-другому питаться, меньше говорю, меньше шучу, больше погружаюсь в себя. Я очень сосредоточен, все органы чувств обостряются. Я лучше вижу, лучше слышу, точнее двигаюсь. И, видимо, поэтому и выгляжу злым. Хотя я скорее не злой, а очень серьезный.

На счету 35-летнего Артура Бетербиева15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

Спорт Бокс

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