Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году

Даже самый небольшой рост цен на российских АЗС не остается незамеченным. Тема больная и весьма громкая. В памяти еще живы целых два топливных кризиса 2018 года, когда бензин и дизельное топливо в течение нескольких недель дорожали, как на дрожжах. Поэтому не самый большой рост ценников на АЗС в конце 2020 года вызвал серьезный резонанс в прессе и опасения, что ситуация со стоимостью бензина и дизельного топлива в рознице опять вышла из-под контроля.

По данным Росстата, с декабря прошлого года средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на 2,3%, марки АИ-95 и АИ-98 - на 2,6%. Дизельное топливо подорожало на 1,7%. Все это укладывается в пределы инфляции - рост, о котором заранее говорилось как о возможном в начале прошлого года.

В России с начала 2019 года в сфере налогообложения нефтепереработки действует демпфирующий механизм, препятствующий скачкам цен на АЗС как вверх, так и вниз и удерживающий их на стабильном уровне. Поэтому в 2021 году на розничном рынке топлива особых потрясений ожидать не приходится. Демпфирующий механизм выдержал пик нефтяного кризиса весной 2020 года, доказав свою состоятельность, и даже в случае резких изменений котировок барреля сумеет обеспечить стабильные цены на автомобильное топливо в 2021 году.

"Введенный в 2019 году механизм демпфера позволяет сохранять низкую волатильность российских цен на топливо при колебаниях нефтяных котировок на мировом рынке", - говорит главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. Он уточнил, что, с 1 января 2021 года на 5% увеличиваются акцизы и пороговые цены для расчета демпфера, есть и другие инфляционные факторы. Поэтому рост цен на топливо будет, но, как и в 2020 году, - в пределах инфляции.

Особое беспокойство вызвал рост цен на дизельное топливо, которое подорожало во второй половине 2020 года на 60 копеек. Но как пояснил Ежов, осенью рост цен на дизтопливо не превышал инфляцию потребительских цен, а в целом с начала 2020 года он оказался в 3 раза ниже. Причем во время карантинных ограничений весной цены на дизельное топливо даже падали.