Дарья Касаткина рассказала, в чем был ключ к первой победе в сезоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая начала сезон-2021 с победы над китаянкой Ван Цян (6:2, 3:6, 6:2) на турнире в Абу-Даби, поделилась впечатлениями от возвращения на корт.

- Первый матч после долгого перерыва никогда не получается простым. А тут еще и встреча была сложной, трехсетовой. Я не то чтобы нервничала, но были какие-то ощущения в животе - приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA. - Тяжело возвращаться на корт после предсезонной подготовки. Ведь на тренировках ты можешь играть очень хорошо и всех побеждать, но когда приезжаешь на соревнования, то все происходит совсем иначе. Тут и нервы, и другая атмосфера. Нелегко справиться с такими вещами в начале сезона.

Касаткина также рассказала о своей сопернице Ван Цян.

- Сегодня она была очень опасной, особенно в игре с форхенда, - отметила Дарья. - Она действовала очень разнообразно. В третьем сете мне удалось прибавить, хотя я и уступала 0:2 по геймам. Я играла именно так, как хотела. Я не отдавала очки просто так. Думаю, это и был ключ к успеху.