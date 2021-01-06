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06.01.2021 11:55
Рубрика: Легковые авто

Для подержанного Ford Focus сняли крутую рекламу

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Американский фотограф Джон Томас Гёрке решил продать свой седан Ford Focus SE 2010 года. Как человек творческий, Джон не стал ограничиваться стандартным объявлением на соответствующем сайте, а позвал друзей и снял для своей машины настоящий рекламный ролик.

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Итак, ночная улица, где-то вдалеке слышен вой сирен, типичный "крутой парень" в темном костюме садится за руль и мчится по спящему городу. В нижней части экрана появляется надпись: "За рулем - водитель-любитель. Дороги общего пользования. Не пытайтесь повторить".

Следующая сцена - проселочная дорога. Машина останавливается, водитель выходит, в это время хорошо поставленный голос произносит за кадром: "Неважно, что вы думаете, глядя на это. Помните, что крутизна создается тем, кто находится в машине".

За свой Focus с пробегом 193 000 километров Гёрке хочет получить 5999 долларов. Это чуть больше, чем просят в среднем за подобные машины, и пока покупателя не нашлось. Но Томас не унывает, он уже успел похвастаться журналистам, что получил несколько хороших заказов на съемку видеороликов.

#Ford