Для подержанного Ford Focus сняли крутую рекламу

Американский фотограф Джон Томас Гёрке решил продать свой седан Ford Focus SE 2010 года. Как человек творческий, Джон не стал ограничиваться стандартным объявлением на соответствующем сайте, а позвал друзей и снял для своей машины настоящий рекламный ролик.

Итак, ночная улица, где-то вдалеке слышен вой сирен, типичный "крутой парень" в темном костюме садится за руль и мчится по спящему городу. В нижней части экрана появляется надпись: "За рулем - водитель-любитель. Дороги общего пользования. Не пытайтесь повторить".

Следующая сцена - проселочная дорога. Машина останавливается, водитель выходит, в это время хорошо поставленный голос произносит за кадром: "Неважно, что вы думаете, глядя на это. Помните, что крутизна создается тем, кто находится в машине".

За свой Focus с пробегом 193 000 километров Гёрке хочет получить 5999 долларов. Это чуть больше, чем просят в среднем за подобные машины, и пока покупателя не нашлось. Но Томас не унывает, он уже успел похвастаться журналистам, что получил несколько хороших заказов на съемку видеороликов.