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Дженна Коулман вернется к роли королевы Виктории

Новости
    06.01.2021, 16:00
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Английская актриса Дженна Коулман, получившая известность благодаря роли спутницы Доктора в сериале "Доктор Кто", возобновленном в двухтысячные, рассказала в интервью газете The Mirror о будущем еще одного масштабного проекта с ее участием, сериале ITV "Виктория", обретшим немало поклонников.

Фото: youtube.com/ Doctor Who
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С присущим ей юмором актриса сказала, что исторического материала достаточно еще на несколько десятилетий, так как правление королевы Виктории было очень продолжительным - она вступила на престол в 1837 году и царствовала вплоть до своей смерти, случившейся уже в другом столетии, в 1901 году.

По мнению Коулман, она могла бы периодически работать над новыми сезонами и выступать в роли монарха до своих шестидесяти лет, при ускорении съемок она, впрочем, способна сыграть Викторию в старости и находясь в молодом возрасте. Но для этого нужно было бы прибегнуть к использованию ортопедического макияжа и свыкнуться с мыслью о том, что в нем придется ходить большую часть дня на протяжении всего съемочного процесса.

В настоящее время обсуждаются съемки следующего сезона, и принимается решение о его хронологических рамках. Напомним, что третий сезон закончился на драматической ноте - рождением седьмого ребенка и первой потере сознания у мужа, принца Альберта. Сценарист Дэйзи Гудвин, в свою очередь, обещает "абсолютно сногсшибательный" новый сезон.

Фото: www.kinopoisk.ru
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В интервью передаче Loose Ends на радиоканале BBC Radio 4 актриса поделилась списком потенциальных ролей, к которым она испытывает большой интерес: это Клеопатра, а также Гедда Габлер из одноименной пьесы Хенрика Ибсена, которая, по мнению Коулман, является "Гамлетом в юбке". Среди грядущих проектов с ее участием - "Змей" (The Serpent) режиссеров Ханса Херботса и Тома Шенклэнда.

Разговор также зашел о поклонниках. Коулман пошутила, что если аллегорически представить их в виде семейства, то родители - это зрители "Виктории", а дети - фанаты "Доктора Кто".

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