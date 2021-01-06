Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал больше миллиарда рублей

За пять дней проката фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал чуть больше 1 миллиарда рублей. Фильм вышел на экраны 1 января - об этом писала "РГ". Мы и предсказывали, что он возглавит прокат. Но что так стремительно, да еще и при условии специальной рассадки в кинотеатрах - этого предугадать было нельзя. Аналогичный результат у российского фильма был зимой 2019-го года. Тогда военная драма "Т-34", с Александром Петровым в главной роли, заработала миллиард рублей на шестой день проката. Но в то время не было ни коронавируса, ни ограничений.

Ранее "Последний богатырь: Корень зла" уже ошеломил одним рекордом, обогнав "Холопа". Кстати, за обоими фильмами стоят одни и те же производители. В частности, кинокомпания Yellow, Black & White. За первые дни нового года фильм собрал больше 500 миллионов рублей. "Холоп" в прошлом году также стремительно набирал цифры по сборам, но все же чуть медленнее.

Портал ВГТРК Смотрим.рф (а за фильмом стоит и канал "Россия 1") пишет о том, что кинотеатры, накануне новогодних праздников распланировавшие свое расписание, в эти дни меняют его на ходу. Фильмы, собирающие мало зрителей, получают всего один-два сеанса в день, большинство сеансов достается сиквелу "Последнего богатыря". Фильм стал первым (и пока единственным) фильмом в российском прокате, которому после открытия кинотеатров в августе 2020-го удалось заработать миллиард рублей.

Компания Disney - также одна из производителей картины - предоставила отрывок из фильма, из которого можно понять, на что способен настоящий богатырь с мобильным телефоном в руках.