Германия создаст фонд в поддержку "Северного потока-2"

Предполагается, что новый фонд под названием "Защита климата и окружающей среды MV" сможет в случае необходимости защитить подрядчика от экономических санкций против газопровода, инициированных Вашингтоном. В частности, подрядчики смогут взаимодействовать через данный фонд, а не напрямую между собой, что выведет их сотрудничество из-под американских ограничительных мер.
Планируется, что правительство федеральной земли внесет в фонд 200 тысяч евро, а еще 20 миллионов евро поступят от оператора трубопровода Nord Stream AG.
Следующим шагом должно стать обсуждение проекта фонда в парламенте федеральной земли, оно может состояться уже 7 января.
Ранее Германия неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" - экономический проект и вводимые против него экстерриториальные американские санкции не имеют под собой оснований.
Как заявил министр энергетики Мекленбурга-Передней Померании Кристиан Пегель, "Германия решила отказаться от ядерной и угольной энергетики. Поэтому мы продолжаем расширять использование возобновляемых источников энергии в Мекленбурге - Передней Померании. Мы первопроходцы в Германии. И мы полагаемся на газ из трубопровода в Балтийском море".