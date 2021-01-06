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06.01.2021 22:43
Рубрика: В мире

Германия создаст фонд в поддержку "Северного потока-2"

Текст: Константин Волков
Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания согласовали создание специального экологического фонда в поддержку газопровода из России в ФРГ по дну Балтийского моря "Северный поток-2". Об учреждении фонда сообщила пресс-служба Мекленбурга-Передней Померании, на чьей территории расположена конечная точка трубопровода.

Предполагается, что новый фонд под названием "Защита климата и окружающей среды MV" сможет в случае необходимости защитить подрядчика от экономических санкций против газопровода, инициированных Вашингтоном. В частности, подрядчики смогут взаимодействовать через данный фонд, а не напрямую между собой, что выведет их сотрудничество из-под американских ограничительных мер.

Фото: Михаил Голенков/ РИА Новости
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Планируется, что правительство федеральной земли внесет в фонд 200 тысяч евро, а еще 20 миллионов евро поступят от оператора трубопровода Nord Stream AG.

Следующим шагом должно стать обсуждение проекта фонда в парламенте федеральной земли, оно может состояться уже 7 января.

Ранее Германия неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" - экономический проект и вводимые против него экстерриториальные американские санкции не имеют под собой оснований.

Как заявил министр энергетики Мекленбурга-Передней Померании Кристиан Пегель, "Германия решила отказаться от ядерной и угольной энергетики. Поэтому мы продолжаем расширять использование возобновляемых источников энергии в Мекленбурге - Передней Померании. Мы первопроходцы в Германии. И мы полагаемся на газ из трубопровода в Балтийском море".

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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