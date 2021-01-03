В бундестаге назвали "самоубийством" отказ от "Северного потока-2"

Возможный отказ от российского проекта "Северный поток-2" в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии - самоубийство и абсурд. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

"Недостаток энергетики в Германии огромнейший. А представляете, если мы еще и газопровод не запустим? И это на фоне отказа от атомных электростанций", - цитирует собеседника телеканал "360".

Решение о закрытии АЭС приняли "на фоне зеленой истерии", считает Гердт. Ранее парламентарий заявлял о том, вопрос о доведении строительства газопровода до конца станет "серьезной проверкой" суверенности решений Берлина. Комментируя ситуацию, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии не собираются менять свое отношение к проекту строительства газопровода.

В Кремле ранее пояснили, что американские рестрикции против проекта "Северный поток-2" способны его осложнить, но и Россия, и европейские партнеры заинтересованы в его реализации. Такое активное противостояние связано с тем, что США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

Напомним, российский газопровод "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.