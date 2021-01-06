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06.01.2021 16:25
Рубрика: Спорт

Конкурент российских "КамАЗов" застрял на четвертом спецучастке "Дакара"

Текст: Анна Козина

На спецучастке четвертого этапа "Дакара" с серьезными техническими проблемами столкнулся экипаж белорусской команды "МАЗ" Сергея Вязовича, который выиграл предыдущий этап и занимает второе место в общем зачете грузовиков, уступая российскому "КамАЗу" под управлением Дмитрия Сотникова 16 минут 56 секунд.

Фото: Флоран Гуден/ РИА Новости
Экипаж Дмитрия Сотникова подтвердил на "Дакаре" свои лидерские амбиции

Сергей Вязович застрял на отметке 100 км. Как сообщили на сайте ралли-марафона сразу после поломки, Вязовичу для починки транспортного средства понадобится от одного до двух часов.

- Шокирующий поворот событий для Сергея Вязовича, - сообщается в текстовой трансляции на сайте "Дакара". - Белорусский победитель вчерашнего этапа оценивает время, необходимое ему для починки своего "МАЗа", в один-два часа. Сегодняшнее происшествие может поставить крест на его желании выиграть ралли и отобрать титул у Андрея Каргинова.

Напомним, что третий этап экипаж Вязовича выиграл не благодаря, а вопреки. Тогда с машиной также возникли проблемы.

- Километров за 150 появился посторонний звук от турбонаддува, начали терять мощность. Нас спасла быстрая дорога, держали максимальную скорость, - сказал Вязович в видеоинтервью на странице команды в Instagram. - Километров за 100 произошел хлопок, возникла проблема с воздухом, он перестал поступать в систему. Последние 60 км не пользовались тормозами. Приятно удивились, узнав, что выиграли этап.

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