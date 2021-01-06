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06.01.2021 14:23
Рубрика: В мире

Лукашенко заявил, что считает Путина своим другом

Текст: Константин Волков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает президент РФ Владимира Путина своим другом. Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица", фрагмент которой ведущая программы Наиля Аскер-заде выложила в соцсетях.

Лукашенко обсудил с Медведевым ход российско-белорусского сотрудничества

Кроме того, Лукашенко отметил, что "не держит зла" на президента Украины Владимира Зеленского, хотя "здороваться с колена с ним не намерен".

Также глава Беларуси рассказал, что его стране необходимо развивать двусторонние отношения с США. "Мы хотим и будем стремиться" к этому, подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что "нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их" без вмешательства третьих стран.

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