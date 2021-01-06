Лукашенко заявил, что считает Путина своим другом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает президент РФ Владимира Путина своим другом. Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица", фрагмент которой ведущая программы Наиля Аскер-заде выложила в соцсетях.

Кроме того, Лукашенко отметил, что "не держит зла" на президента Украины Владимира Зеленского, хотя "здороваться с колена с ним не намерен".

Также глава Беларуси рассказал, что его стране необходимо развивать двусторонние отношения с США. "Мы хотим и будем стремиться" к этому, подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что "нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их" без вмешательства третьих стран.