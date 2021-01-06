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Рубрика: Общество

Назван "безобидный" симптом, требующий срочного обращения к онкологу

Текст: Оксана Грибанова

Немецкий дерматолог Яэль Адлер рассказал о распространенном кожном симптоме, который может предупреждать о серьезных нарушениях в организме. В частности, медик отметил, что покраснения и раздражения на коже, сопровождающиеся затяжным зудом, могут указывать на диабет и даже на развитие рака.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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По словам врача-онколога, члена Европейского общества онкологов (ESMO) и Американского общества онкологов (ASCO) Дмитрия Олькина, зудом могут сопровождаться такие опасные недуги как лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома, лейкозы и гистамин-продуцирующие карциноидные опухоли желудка.

"Зуд действительно может сопровождать онкологические заболевания", - подтвердил специалист в интервью KP.Ru, отметив, что такой симптом реже встречается при раке молочной железы, легкого, предстательной железы, мочевого пузыря.

Кроме того, зуд может быть следствием кожных метастазов или защемления нерва растущей опухолью.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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