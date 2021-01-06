Назван "безобидный" симптом, требующий срочного обращения к онкологу

Немецкий дерматолог Яэль Адлер рассказал о распространенном кожном симптоме, который может предупреждать о серьезных нарушениях в организме. В частности, медик отметил, что покраснения и раздражения на коже, сопровождающиеся затяжным зудом, могут указывать на диабет и даже на развитие рака.

По словам врача-онколога, члена Европейского общества онкологов (ESMO) и Американского общества онкологов (ASCO) Дмитрия Олькина, зудом могут сопровождаться такие опасные недуги как лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома, лейкозы и гистамин-продуцирующие карциноидные опухоли желудка.

"Зуд действительно может сопровождать онкологические заболевания", - подтвердил специалист в интервью KP.Ru, отметив, что такой симптом реже встречается при раке молочной железы, легкого, предстательной железы, мочевого пузыря.

Кроме того, зуд может быть следствием кожных метастазов или защемления нерва растущей опухолью.