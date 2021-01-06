Пентагон отказался направлять Нацгвардию к захваченному протестующими Капитолию

Министерство обороны США ответило отказом на запрос властей Вашингтона о направлении войск национальной гвардии к зданию Капитолия в американской столице, в которое прорвалась толпа сторонников Трампа. Об этом сообщили источники газеты The Washington Post.

В здании в среду проходило заседание по утверждению итогов выборов президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но оно было прервано спустя несколько минут после того, как в Капитолий стали прорываться сторонники действующего президента Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов.

Полицейским не удалось остановить протестующих, те ворвались в здание. Подразделения Национальной гвардии, которые в США привлекаются для подавления крупных беспорядков, обычно подчиняются властям штатов. Но Вашингтон штатом не является, нацгвардейцы здесь подчиняются федеральному правительству, поэтому власти города самостоятельно не могут принять решение об их задействовании.