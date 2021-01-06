Собянин рассказал, сколько новых станций метро откроют в Москве

"В последние годы темпы строительства метро значительно выросли, и сообщения об открытии новых станций стали уже привычными. Казалось бы - очередная станция, а для сотен тысяч горожан ежедневные поездки сократились на полчаса", - отметил градоначальник.

Он напомнил, что в прошлом году в столице открыли семь новых станций подземки: "Юго-Восточную", "Окскую", "Стахановскую" и "Нижегородскую" на Некрасовской линии, "Авиамоторную", "Лефортово" и "Электрозаводскую" на Большой кольцевой линии.

Последние три станции пока работают в составе участка Некрасовской ветки, поскольку новая кольцевая ветка еще строится. С момента открытия новыми станциями воспользовались почти 5,5 миллиона пассажиров, добавил Собянин.

Также мэр остановился на теме дорожного строительства. "В 2020 году в Москве построено 115,5 км дорог, 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода. На ближайшие три года наш приоритетный проект - система хордовых магистралей, которая охватит 73 района города", - объяснил он.