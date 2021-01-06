В Брянске из-под пола автобуса забил фонтан воды

В Брянске в автобусе из-под пола забил фонтан воды. Видео этого инцидента житель города Денис Смотров разместил на страничке автотранспортного сообщества "Брянский автобус".

По словам очевидца, фонтан посреди салона забил в городском автобусе ЛиАЗ-5256, следовавшем по маршруту № 7. Горожане в комментариях уже назвали автобус "новогодним" и активно обсуждают ремонт общественного транспорта. Так, Андрей Кузнецов написал, что это местное ноу-хау - самоочистка салона, дезинфекция своего рода.

В самом же транспортном сообществе заметили, что старых автобусов в Брянске осталось "не так много".