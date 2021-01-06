В Москве закроют участок "оранжевой" линии метро

С 23 января по 7 февраля для пассажиров будет закрыт участок "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро, которую на схемах обозначают оранжевым цветом. Проехать можно будет только от станции "Новые Черемушки" в центр и от "Беляево" на юг. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"По маршруту Беляево - Калужская - Новые Черемушки мы запустим для вас бесплатные автобусы КМ. Еще вы сможете пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Другие альтернативные маршруты на закрытом участке вам помогут построить дежурные инспекторы ЦОМП", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Закрытие участка вызвано прокладкой тоннеля будущей Большой кольцевой линии метро. На ней будет новая станция "Калужская", благодаря которой на одноименной станции Калужско-Рижской линии станет свободнее на 40 процентов, уверены в дептрансе.