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Рубрика: Происшествия

Спасательная операция в Охотском море замедлилась из-за непогоды

Текст: Юрий Батин

В Охотском море из-за ухудшившихся метеоусловий замедлилось продвижение спасательного судна "Сибирский", направленного к потерявшему ход траулеру "Герои Даманского".

Планировалось, что "Сибирский" придет на помощь экипажу дрейфующего траулера 6 января. Однако, по данным спасательного морского координационного подцентра в Петропавловске-Камчатском, спасательное судно сможет подойти к траулеру не раньше 8 января.

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"По нашим подсчетам, спасатель подойдет 8 января около 23 часов по Москве. Сейчас между ними 290 миль, судно движется со средней скоростью в восемь узлов из-за ветра и ледовых условий", - цитирует ТАСС представителя подцентра.

На борту спасательного судна находятся водолазы. Им предстоит освободить винты траулера от намотавшейся на них рыболовной сети. Если же условия не позволят это сделать, судно будет отбуксировано к берегу.

Напомним, траулер "Герои Даманского" потерял ход из-за намотавшейся на винты рыболовной сети во вторник. Произошло это в 130 километрах от побережья Камчатки. Как следует из доклада капитана, никто из 60 членов экипажа не пострадал, повреждений корпуса и механизмов нет. На борту легшего в дрейф судна находится 630 тонн рыбы. Рядом с траулером дежурит рыболовецкое судно "Хотин".

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