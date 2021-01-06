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06.01.2021 11:25
Рубрика: Власть

Прокуратура не нашла нарушений при полете ульяновского чиновника в Ниццу

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Фото: Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Фото: Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Фото: Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

Ульяновский министр АПК Михаил Семенкин, слетав в отпуск в Ниццу, уложился в собственную декларацию о доходах, признаков коррупции в его действиях не обнаружено. Такой ответ дала Генпрокуратура на запрос депутата Госдумы РФ Алексея Куринного, размещенный последним 31 декабря в соцсети Facebook.

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Вместе с тем, проверка показала "случаи неправомерного выделения из регионального бюджета субсидий" одной из организаций, аффилированных бизнесмену М.Ю.Родионову, вместе с которым и был совершен октябрьский вояж в Лондон и далее в Ниццу и обратно в Ульяновск на частном самолете. Прокуратура вынесла представление региональному правительству о принятии мер к возврату этих средств.

Что касается самого перелета, то Михаил Семенкин и его спутница - глава Чердаклинского района Мария Шпак - вполне могли оплатить его из собственных средств.

"Прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой подтвердились факты перелета чартерным рейсом Семенкина М.И. и Шпак М.А. с целью отдыха во Францию и обратно в г. Ульяновск. Для осуществления данного перелета Семенкиным М.И. и Шпак М.А. заключены агентские договоры на оказание соответствующих услуг, оплаченных ими за счет собственных средств, размер которых не превысил их доходы за период, предшествующий поездке. Наряду с Семенкиным М.И. и Шпак М.А. пассажирами вышеназванного рейса являлись Родионов М.Ю. и Родионова Л.Р., стоимость услуг по перевозке которых существенно превышала стоимость услуг, оказанных Семенкину М.И. и Шпак М.А.".

Ранее сообщалось, что 29 декабря Ленинский районный суд Ульяновска частично удовлетворил иск уволенного из-за утраты доверия регионального министра АПК к региональному правительству о восстановлении на госслужбе.

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