В Дагестане восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах

В Дагестане аварийные бригады энергетиков восстановили энергоснабжение в 18 населенных пунктах, где проживает 35 тысяч человек.

Как сообщает ТАСС, восстановлено энергоснабжение части потребителей Кизлярского, Карабудахкентского, Тарумовского районов, а также в Махачкале и пригородах столицы региона.

Причиной порывов высоковольтных линий электропередач стал сильный ветер - порывы до 25 метров в секунду. В результате обесточенными оказались бытовые потребители - около 35 тысяч человек.

К ликвидации последствий аварии привлечено 142 человека и 48 единиц техники.