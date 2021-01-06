Новости

ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы 16:34
Конкурент российских "КамАЗов" застрял на четвертом спецучастке "Дакара" 16:25
В Дагестане восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах 16:23
Заболевший коронавирусом Борис Грачевский находится в тяжелом состоянии 16:12
Актриса Таня Робертс умерла после сообщений о ее смерти 16:05
Дженна Коулман вернется к роли королевы Виктории 16:00
РФПИ подтвердил, что "Спутником V" привились уже более 1 млн россиян 15:56
Появился трейлер драмы "Взаперти" от создателя "Острых козырьков" 15:52
Вступили в силу новые правила пользования пляжами 15:45
Роуэн Аткинсон сравнил современное западное общество со средневековым 15:31
Около 60 пар планируют зарегистрировать брак 7 января в столице 15:24
В Сербию поставят 2 млн доз вакцины "Спутник V" 15:18
Рождество в Москве и области отметят около 5 тысяч военнослужащих 15:07
Кудерметова с победы стартовала на турнире в Абу-Даби 15:00
Комплекс городского хозяйства запустил серию онлайн-экскурсий по Москве 14:45
Дарья Касаткина рассказала, в чем был ключ к первой победе в сезоне 14:32
Лукашенко заявил, что считает Путина своим другом 14:23
В Москву скоро придут электробусы нового типа 14:20
Золотая коллекция "Союзмультфильма" появится на Okko и "Кинопоиске HD" 14:16
В Дагестане 35 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра 14:11
Московские спасатели получили модули для отработки действий при пожаре 14:07
В главном храме Росгвардии пройдет Рождественское богослужение 13:34
Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок 13:16
На Японию надвигается снежная буря, отменены более 300 авиарейсов 13:04
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил россиян на Декаду спорта 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения
Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения
06.01.2021 16:23
Рубрика: Происшествия

В Дагестане восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане аварийные бригады энергетиков восстановили энергоснабжение в 18 населенных пунктах, где проживает 35 тысяч человек.

В Иркутской области восстановили электроснабжение после крупной аварии

Как сообщает ТАСС, восстановлено энергоснабжение части потребителей Кизлярского, Карабудахкентского, Тарумовского районов, а также в Махачкале и пригородах столицы региона.

Причиной порывов высоковольтных линий электропередач стал сильный ветер - порывы до 25 метров в секунду. В результате обесточенными оказались бытовые потребители - около 35 тысяч человек.

К ликвидации последствий аварии привлечено 142 человека и 48 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году
Суд в Лондоне отказался отпускать Ассанжа под залог
Тело второго погибшего найдено под завалами шахты на Камчатке
За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах
Россияне не вошли в символическую сборную МЧМ-2021
В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России
ВС разъяснил, почему нельзя переселять должника из единственного жилья