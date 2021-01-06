В Сочи ликвидировали все лесные пожары

Сегодня днем оперативные службы региона завершили ликвидацию всех лесных пожаров, которые с 29 декабря происходили в горно-лесной труднодоступной территории города Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, с утра 6 января спасатели боролись с двумя пожарами: лесная подстилка горела на общей площади почти в 200 квадратных метров в районе аула Лыготх Лазаревского района и недалеко поселка Дагомыс. На месте ЧП работают 108 спасателей и 24 единицы техники.

По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадима Снегирева, к вылету было готово и воздушное судно. Но помощь летчиков не понадобилась. Сотрудникам чрезвычайных служб удалось справиться с огнем. Помогла и погода: сейчас практически во всех районах города идет сильный дождь.

Тушение леса на территории Сочинского национального парка проводится силами управления МЧС России, 10-го пожарного отряда, ЮРПСО, муниципальной службы спасения и лесничества нацпарка.

- В 13:15 завершена ликвидация возгорания лесной подстилки в ауле Лыготх и поселке Дагомыс, - добавили в пресс-службе МЧС по краю.

Как уже сообщалось, в окрестностях Сочи правоохранители по подозрению в провоцировании горения лесной подстилки задержали пять человек.

- С ними работают следственные органы. Ответственность может быть вплоть до уголовной, - сказал начальник управления по городу Сочи ГУ МЧС России по Кубани Сергей Скрыльников.