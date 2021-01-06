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Рубрика: Происшествия

В Сочи пять человек задержаны по подозрению в поджогах леса

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В окрестностях Сочи, где уже в течение недели продолжаются сильные пожары, правоохранители по подозрению в поджоге лесной подстилки задержали пять человек. Об этом было заявлено в ходе оперативного совещания в мэрии с руководителями силовых структур курорта, регионального МЧС и Сочинского национального парка.

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- Все пожары возникли из-за человеческого фактора. Выявлены пять физических лиц, которые спровоцировали горение лесной подстилки в лесах Адлерского и Лазаревского районов. С ними работают следственные органы. Ответственность может быть вплоть до уголовной, - отметил начальник управления по городу Сочи ГУ МЧС России по Кубани Сергей Скрыльников.

Он напомнил, что в Сочи продолжает действовать особый противопожарный режим и призвал местных жителей и туристов не разводить костры в лесу в эти теплые и засушливые дни.

По данным спасателей, на данный момент осталось потушить один очаг возгорания лесной подстилки в районе села Варваровка. В тушении огня в Дагомысском лесничестве пришлось задействовать вертолет Ка-32, который за день совершил более 30 сбросов воды. А всего с 29 декабря силами более 80 спасателей МЧС, десятого пожарного отряда, ЮРПСО, муниципальной службы спасения и нацпарка было ликвидировано восемь пожаров в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах.

В городе создана специальная следственно-оперативная группа, которая уже занялась расследованием причин лесных пожаров.

Во время совещания обсуждались и вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в прибрежном курортном кластере, где сейчас отдыхают десятки тысяч гостей из многих регионов.

По словам мэра Алексея Копайгородского, только за последние сутки со стороны Туапсе в Сочи через пост Магри въехали 24 тысячи автомобилей. При этом рекордный поток туристов фиксируется не только на Красной Поляне, но и в городской черте. Глава курорта призвал сотрудников служб мэрии и правоохранителей на работе в городе, однако, "не теряя контроля над Красной Поляной".

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Постоянно проводится мониторинг работы предприятий общественного питания и торговли. С начала года проверено 120 точек, а по пяти из них начато административное расследование за нарушение масочного режима и режима работы. Каждому из предприятий грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Мэр рассказал и о разработке транспортной логистики для оттока гостей после новогодних праздников.

- Мы ожидаем массовый отъезд в ближайшее воскресенье. Необходимо сделать все для того, чтобы избежать заторов на дорогах, ведущих к аэропорту и вокзалам, а также на автомобильном выезде из города, - сказал Алексей Копайгородский.

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