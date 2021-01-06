Россияне не вошли в символическую сборную МЧМ-2021

Игроки сборной России не вошли в символическую сборную молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который завершился в канадском Эдмонтоне.

В пятерку попали голкипер сборной Канады Девон Леви, канадский защитник Боуэн Байрэм, финский игрок обороны Вилле Хейнола, а также нападающие: американец Тревор Зеграс, канадец Дилан Козенс и немец Тим Штюцле. Помимо Штюцле, все остальные хоккеисты - из числа финалистов турнира. Напомним, что "золото" МЧМ выиграла сборная США, одолевшая прошлогодних чемпионов из команды Канады со счетом 2:0.

Кроме того, 19-летний Тревор Зеграс стал самым ценным игроком молодежного чемпионата мира по хоккею. Он забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, записав в финале на свой счет гол и передачу. Зеграс повторил лучший результат в XXI веке по набранным очкам на одном МЧМ. До этого рекорд принадлежал форварду "Сент-Луис Блюз" Брэйдену Шенну, набравшему 18 очков в 2011 году в составе сборной Канады.

Лучшим голкипером признан канадец Девон Леви, защитником - финн Топи Ниемела, нападающим - немец Тим Штюцле.