Сборная США обыграла Канаду в финале МЧМ по хоккею

Фаворитом нынешнего финала считались именно канадцы. Особенно после полуфинала, в котором они легко и непринужденно переиграли российскую сборную. Американцы потратили куда больше сил и нервов во встрече с финнами.

Однако, вопреки прогнозам, в финале хозяева турнира не смогли добиться победы. Американцы навязали сопернику свой хоккей, четко действуя в обороне и опасно действуя у чужих ворот.

На 14-й минуте встречи американцам удалась позиционная атака, точку в которой поставил Алекс Тюркотт.

В начале второго периода ошибка обороны и вратаря канадцев привели ко второму голу. Его на свой счет записал Тревор Зеграс.

Поведя в счете американцы сделали все, чтобы соперник не смог отыграться. Канадская атака раз за разом натыкалась на оборонительные порядки команды США, и защита раз за разом брала верх. Американцы сумели удержать счет и в пятый раз в истории выиграли золото молодежных чемпионатов мира. При этом единственное поражение на турнире они потерпели от сборной России, которая на этом МЧМ осталась без медалей.