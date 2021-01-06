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06.01.2021 08:10
Рубрика: Спорт

Сборная США обыграла Канаду в финале МЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная США в пятый раз в истории выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею. В решающем матче американцы со счетом 2:0 переиграли команду Канады.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Фаворитом нынешнего финала считались именно канадцы. Особенно после полуфинала, в котором они легко и непринужденно переиграли российскую сборную. Американцы потратили куда больше сил и нервов во встрече с финнами.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Однако, вопреки прогнозам, в финале хозяева турнира не смогли добиться победы. Американцы навязали сопернику свой хоккей, четко действуя в обороне и опасно действуя у чужих ворот.

На 14-й минуте встречи американцам удалась позиционная атака, точку в которой поставил Алекс Тюркотт.

В начале второго периода ошибка обороны и вратаря канадцев привели ко второму голу. Его на свой счет записал Тревор Зеграс.

Поведя в счете американцы сделали все, чтобы соперник не смог отыграться. Канадская атака раз за разом натыкалась на оборонительные порядки команды США, и защита раз за разом брала верх. Американцы сумели удержать счет и в пятый раз в истории выиграли золото молодежных чемпионатов мира. При этом единственное поражение на турнире они потерпели от сборной России, которая на этом МЧМ осталась без медалей.

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