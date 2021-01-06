Российские лыжники заняли весь пьедестал во второй гонке подряд

Российские лыжники заняли весь пьедестал на "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе во второй гонке подряд - гонке преследования на 15 км классическим стилем.

Победу снова одержал лидер общего зачета Александр Большунов, который финишировал с результатом 34 минуты 32,9 секунды. Второе время показал Иван Якимушкин (отставание - 55,5 секунды). Третье место занял Евгений Белов (+55,6). В топ-5 также забежали Алексей Червоткин (+56,8) и Андрей Мельниченко (+58,7).

Напомним, что вчера, 5 января, подиум в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 км выглядел следующим образом: Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. В пятерке лучших также были Алексей Червоткин и Артем Мальцев.

Кроме того, сегодня российские лыжники сделали золотой дубль. Женскую гонку выиграла Юлия Ступак.