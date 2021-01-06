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06.01.2021 18:09
Рубрика: Спорт

Сотников: По ходу четвертого этапа "Дакара" у нас было два прокола колеса

Текст: Анна Козина

Пилот экипажа "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников, который выиграл четвертый этап ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков, рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться во время прохождения спецучастка протяженностью 377 км.

Фото: Флоран Гуден/ РИА Новости
Экипаж Дмитрия Сотникова подтвердил на "Дакаре" свои лидерские амбиции

- По-настоящему быстрый спецучасток, - приводят слова Сотникова на сайте "Дакара". - Первые 100 км были извилистые, техничные. Мы допустили небольшую навигационную ошибку: выходили на дорогу через каменистое поле и, видимо, там зацепили заднее колесо. После нейтрализации проблемы нужно было пройти дюны. Было сложно регулировать давление. Но мы справились. Потом получили второй небольшой прокол переднего колеса. Казалось, все нормально - едем, держим ситуацию под контролем, дорога прямая. Но последние 30 км были сильно запутаны, очень быстрые привязки. Спасибо моем штурману Руслану. Он молодец, справился с работой. Хорошо, что мы на финише.

Дмитрий Сотников также отметил, что видел экипаж белоруса Сергея Вязовича, который столкнулся с серьезными техническими проблемами и стоял на трассе. Однако Сотников считает, что дело вряд ли было в проколе колеса.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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