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06.01.2021 20:51
Рубрика: В мире

Сторонники Трампа изобразили Байдена в образе Сталина

Текст: Максим Макарычев

Сторонники президента Дональда Трампа, которые собрались возле Белого дома в знак протеста против результатов ноябрьских выборов в среду утром, решили заняться креативом. Один из участников держал над головой плакат Байдена в образе Иосифа Сталина, сообщает NBC News.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
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Через громкоговорители транслировались несколько поп-песен, в том числе музыкальная тема Селин Дион из фильма "Титаник". My Heart Will Go On, одна из основных тем в плейлистах предвыборной кампании Трампа, звучала, когда протестующие скандировали "США!" и размахивали антибайденовскими знаменами. Фильм "Титаник", действие которого происходит на борту океанского лайнера, который врезался в айсберг и затонул в Северной Атлантике, удостоился премии "Оскар" за лучшую картину в 1998 году.

Сам президент выступит перед Белым домом на этой акции, получившей название "Марш Трампа/Спасите Америку". Ожидается, что тысячи людей посетят данное мероприятие, которое было организовано протрамповской группой "Женщины для Америки прежде всего". Ближе к вечеру к протестующим, как уточняют американские СМИ, скорее всего, присоединятся представители ультраправых групп.

В 21 час среды по московскому времени начинается совместное заседание двух палат конгресса, в ходе которого американским законодателям предстоит утвердить итоги президентских выборов, которые прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. Этот финальный аккорд кампании по выборам президента перевернулся с ног на голову после утверждений президента Дональда Трампа о мошенничестве на выборах. 13 республиканцев в сенате и более 100 членов Республиканской партии в палате представителей планируют возразить против подсчета голосов в шести штатах, сославшись на утверждения о нарушениях при голосовании на выборах и требуя создания специальной комиссии конгресса для проверки его результатов.

Республиканцы теряют контроль над сенатом

После подсчета голосов на довыборах за два места в сенат, которые прошли в Джорджии и где побеждают демократы, республиканцы, похоже, теряют контроль над верхней палатой конгресса. У обеих партий теперь будет по 50 представителей. Однако с учетом того, что, по американской конституции, исполняющим обязанности председателя верхней палаты конгресса является вице-президент с правом дополнительного, 51-го голоса, у "партии осла" после 20 января будет необходимое большинство. Теперь демократы будут иметь контроль над двумя палатами конгресса. Как сообщает издание Business Insider, Трамп, похоже, признал, что демократы получили контроль в сенате, но продолжает демонстрировать свое стремление отменить президентские выборы.

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