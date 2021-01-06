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06.01.2021 15:37
Рубрика: В мире

Суд в Лондоне отказался отпускать Ассанжа под залог

Текст: Константин Волков
Вестминстерский магистратский суд Лондона после заседания 6 января вынес вердикт, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения апелляции, поданной американской прокуратурой, которая продолжает добиваться экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозит по 18 обвинениям до 175 лет тюрьмы.

Ранее, 4 января, тот же суд отказался удовлетворить запрос США на экстрадицию Ассанжа.

Фото: REUTERS/Andrew Winning
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Отказ выпустить Ассанжа под залог, по словам судьи Вестминстерского суда Ванессы Барайтсер, обусловлен тем, что подсудимый не явится на рассмотрение апелляции, если будет отпущен, поэтому он должен оставаться под стражей. Судья подчеркнула, что у Ассанжа есть "мотив и достаточное количество возможностей", чтобы попытаться скрыться от правосудия. Она напомнила, что в 2012 году основатель Wikileaks скрылся на территории посольства Эквадора в Великобритании, чтобы избежать судебного преследования. Он был задержан только в апреле 2019 года по запросу США.

Защита Ассанжа заявила, что обжалует отказ суда выпустить подзащитного под залог.

Специалисты предполагают, что процесс Ассанжа может тянуться еще очень долго и дойти до Верховного суда Великобритании или Европейского суда по правам человека.

В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы

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