Новости

Биткоин подорожал до рекордных 35,7 тысячи долларов 08:43
Сборная США обыграла Канаду в финале МЧМ по хоккею 08:10
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России 07:55
В Японии полкилограмма черешни продали за 10 тысяч долларов США 07:50
В Джорджии на выборах в сенат республиканцы вырвались вперед 07:33
В США неизвестные пообещали влететь на самолете в здание Капитолия 06:17
Подколзин: Мы подставили своего тренера на чемпионате мира 05:38
Опубликовано видео голов матча за бронзу между Финляндией и Россией 05:11
Лидер КНДР объявил о больших проблемах в экономике страны 04:35
Британский штамм коронавируса выявлен в 41 стране мира 03:33
Финляндия сравняла счет в матче против России за бронзу МЧМ 03:05
ВОЗ: Путешественникам прививки от COVID-19 не нужны 02:35
Россия ведет у финнов в матче за третье место МЧМ после первого периода 02:10
Трамп пообещал демократам "адскую битву" за пост президента США 01:50
Шесть человек погибли в крупном ДТП в Смоленской области 01:18
Сборная России назвала состав на матч против Финляндии за бронзу МЧМ 00:54
Власти Германии продлили карантин до конца января 00:21
Врач-иммунолог предсказал сроки спада пандемии коронавируса в РФ 05.01.2021
Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки 05.01.2021
Территорию у станций метро и МЦД "Славянский бульвар" благоустроили 05.01.2021
В Норвегии скончались двое привитых от коронавируса вакциной Pfizer 05.01.2021
Минобороны назвало число зараженных коронавирусом военнослужащих 05.01.2021
В Москве продлят работу общественного транспорта в рождественскую ночь 05.01.2021
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум 05.01.2021
Анна Кузнецова: Поддержку детских лагерей нужно наращивать 05.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как готовились к Рождеству наши предки
Как готовились к Рождеству наши предки
06.01.2021 07:33
Рубрика: В мире

В Джорджии на выборах в сенат республиканцы вырвались вперед

На выборах в штате Джорджия республиканцы Дэвид Пердью и Келли Леффлер вырвались вперед. Об этом сообщает телеканал CNN. Подсчет голосов продолжается. К данной минуте обработан 91 процент бюллетеней.

Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Трамп: Выборы в США не соответствуют даже стандартам стран третьего мира

Что интересно, сначала лидировали демократы - Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Но потом республиканцы их обошли. От исхода выборов в Джорд;ии зависит баланс сил в верхней палате американского конгресса, напоминает ТАСС. В случае победы Пердью и Леффлера республиканцы получат большинство в сенате, что даст им возможность тормозить повестку избранного президента Джо Байдена.

Накануне голосования действующий глава государства Дональд Трамп обратился к своим сторонникам и попросил поддержать республиканцев. На агитационном митинге политик призвал американцев "удостовериться в том, что их голоса будут засчитаны, поскольку радикальные демократы хотят забрать места в сенате" у республиканцев.

В мире США

Главное сегодня

Путин призвал обеспечить быстрое восстановление рынка труда
Врач-иммунолог предсказал сроки спада пандемии коронавируса в РФ
В США неизвестные пообещали влететь на самолете в здание Капитолия
Британский штамм коронавируса выявлен в 41 стране мира
ВОЗ: Путешественникам прививки от COVID-19 не нужны
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе