В Джорджии на выборах в сенат республиканцы вырвались вперед

На выборах в штате Джорджия республиканцы Дэвид Пердью и Келли Леффлер вырвались вперед. Об этом сообщает телеканал CNN. Подсчет голосов продолжается. К данной минуте обработан 91 процент бюллетеней.

Что интересно, сначала лидировали демократы - Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Но потом республиканцы их обошли. От исхода выборов в Джорд;ии зависит баланс сил в верхней палате американского конгресса, напоминает ТАСС. В случае победы Пердью и Леффлера республиканцы получат большинство в сенате, что даст им возможность тормозить повестку избранного президента Джо Байдена.

Накануне голосования действующий глава государства Дональд Трамп обратился к своим сторонникам и попросил поддержать республиканцев. На агитационном митинге политик призвал американцев "удостовериться в том, что их голоса будут засчитаны, поскольку радикальные демократы хотят забрать места в сенате" у республиканцев.