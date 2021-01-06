В Минске подтвердили, что золотовалютные резервы страны составляют $7,5 млрд

На 150 млн американских долларов превысили плановые резервные активы Беларуси, составив на начало 2021 года, по предварительным данным, $7 млрд 468,5 млн. Об этом стало известно 6 января из источника в Национальном банке республики.

Как уже ранее информировал "СОЮЗ", согласно основным направлениям денежно-кредитной политики РБ объем международных резервных активов должен был составить на начало этого года не менее $7,3 млрд.

И хотя по итогам високосного года международные запасы страны сократились на $1,9 млрд (на 20,5%), в декабре золотовалютные резервы выросли на $92,1 млн (на 1,2%) после снижения в ноябре на $109,2 млн (на 1,5%).

Что же касается падение уровня золотовалютных резервов в минувшем году, то его эксперты объясняют, прежде всего, плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $3,9 млрд, в том числе в декабре - $227 млн, а также продажей национальным регулятором иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

С другой стороны, констатируют белорусские финансисты, поддержанию определенного уровня золотовалютных резервов способствовали в 2020 году поступление средств от размещения финансовым ведомством РБ на внешнем и внутреннем рынках облигаций, номинированных в иностранной валюте. А также привлечение внешних государственных займов и иные поступления иностранной валюты в бюджет, плюс рост стоимости монетарного золота.

Судя по опубликованным прогнозам, в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на текущий год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения правительством и банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд, сообщает БЕЛТА.