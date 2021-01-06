В толпе протестующих в США появились ультраправые в бронежилетах

"Мы больше не будем этого терпеть", - заявил Дональд Трамп своим сторонникам в те минуты, когда двухпалатный Конгресс собрался на заседание, чтобы подтвердить победу Байдена. "Вы же не соглашаетесь, когда дело касается кражи", - сказал Трамп, выйдя на сцену после того, как через громкоговорители прозвучали баллады Элтона Джона и Фила Коллинза.

Он назвал победы демократов - на выборах президента 3 ноября 2020 года и довыборах в сенат Джорджии 5 января 2021 года - "всплеском ерунды". "Ерунда! Ерунда! Ерунда!" - скандировала толпа в ответ.

Трамп обратился к тысячам сторонников, включая членов крайне правых групп, которые пришли на акцию "Марш спасения Америки", одетые в красные бейсболки, при этом члены крайне правых групп, некоторые в бронежилетах, смешались с толпой, сообщает Reuters.

Полиция Вашингтона ранее запретила въезд в город Энрике Таррио, лидеру поддерживающей Трампа крайне правой группировки Proud Boys (Гордые парни), после того, как он был арестован в понедельник за уничтожение имущества и хранение огнестрельного оружия.