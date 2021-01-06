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Дубль два

Рецензии
    06.01.2021, 16:21
Текст:   Юлия Авакова
На BBC вышел второй сезон "карантинной" комедии "Постановка" (Staged) с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, образовавших, как кажется, сперва дружеский, а затем и творческий тандем, которого британская публика ждала с тех пор, как профессиональная жизнь сделала ситуативным экранное сотрудничество Стивена Фрая и Хью Лори.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Первый сезон, на который не возлагалось никаких надежд, только любопытство - ведь Шин и Теннант немногим ранее замечательно проявили себя в "Благих знамениях", вызвал настоящий фурор и разлетелся на цитаты. При таком стечении обстоятельств Саймону Эвансу (да-да, тому самому недотепе Саймону из сериала!) пришлось работать под удвоившимся, если не утроившимся бременем ответственности.

Фото: kinopoisk.ru
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Вариантов, по сути дела, было три: развить тему с репетициями пьесы Пиранделло, придумать новый проект для изнывающих от безделья Теннанта и Шина или же повторить успешную историю в других декорациях. Первая идея плохо подходит для десктопных сериалов, тем более - с такой бешеной динамикой, вторая опция может вызвать совершенно непредсказуемую реакцию у публики, а вот третья возможность вполне безопасна, к тому же ее можно сдобрить крупицами той самой новизны, которая в чистом виде кажется рискованной аферой.

Пожалуй, самым беспомощным вышел первый эпизод до появления в кадре замечательного Майкла Пэйлина, разносящего в пух и прах весь проект и бесстрастно раскатывающего несколько оторопевших актеров. Сама идея эпизода с правдоподобным ток-шоу навевает скуку с первых секунд - смотреть на вымышленную рекламную кампанию второго сезона реально существующего сериала с художественной фабулой могут счесть интересным разве что отдельные любители блуждания по лабиринтам проекций и интроекций. Возможно, продолжению навредила еще и полная непредсказуемость повседневной жизни - как сделать сериал созвучным настроению масс, если до конца не известно, будет ли введен повторный полный локдаун.

Однако со второй серии интерес снова пробуждается, хотя завязка новой затеи обманчиво скучна - ошеломляющий успех первого сезона обратил на себя внимание американских собратьев по языку и, скажем так, сводных братьев британцев по культуре. Саймон и Нина боятся продешевить, первый пытается всеми силами доказать, что "Постановка" - проект за его авторством, включая диалоги, столь органично оттеняющие характеры валлийско-шотландской кооперации. По ходу переговоров обнаруживается, что американские дельцы шоу-бизнеса по своему обыкновению напористы и слушать бесконечное нытье британцев не собираются. А самое главное - они считают Теннанта и Шина "недостаточно известными в США", чтобы оставить их в проекте.

Фото: youtube.com/ Doctor Who
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Звезду "Сумерек", а также Десятого Доктора и Барти Крауча из "поттерианы" такой расклад откровенно оскорбляет. И они объединяют усилия для коллективной мести. Прислушавшись к скандинавской мудрости Анны, спутницы Шина, кельтский дуэт решил возвести саботаж в искусство - благо обоих пригласили на прослушивания потенциальных кандидатов на роль.

С этого момента начинается феерическая история с кастингом. И юмор первого сезона, сногсшибательный, но, чего уж там, достаточно жестокий, начинает палить по сразу нескольким священным коровам - "эффективности" и культурной гегемонии американцев, гендерным вопросам, одним словом - по всему тому, что так любовно пестуется на глобальном уровне в наши дни. В какой-то момент ребята увлекаются - и начинают агитировать очередного несчастного кандидата на роль за своего персонажа, косвенно сводя счеты со своим оппонентом и собратом по несчастью. И помощь коллегам становится бесплатным сеансом психотерапии, о чем знает только одна сторона, а другая - пытается судорожно понять, что из этого можно использовать для работы над ролью.

Фото: kinopoisk.ru
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Дабы не лишать зрителя удовольствия от просмотра восьми свежих эпизодов, мы опустим сюрпризы, поджидающие зрителей на каждом повороте сюжета - любители британского кинематографа узрят немало известных актеров, почитатели американского также не останутся ни с чем. Да, под конец как нельзя кстати раскроется тайна, намек на которую был в тизере, мы наконец узнаем, что за роль увел из-под носа Шина другой актер. Скажем лишь то, что в сериале он не присутствует, но с историко-литературной точки зрения все крайне логично. Остается надеяться, что сериал получит продолжение, более яркое, чем второй сезон. Но и он, по большому счету, неплох.

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