На BBC вышел второй сезон "карантинной" комедии "Постановка" (Staged) с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, образовавших, как кажется, сперва дружеский, а затем и творческий тандем, которого британская публика ждала с тех пор, как профессиональная жизнь сделала ситуативным экранное сотрудничество Стивена Фрая и Хью Лори.

Первый сезон, на который не возлагалось никаких надежд, только любопытство - ведь Шин и Теннант немногим ранее замечательно проявили себя в "Благих знамениях", вызвал настоящий фурор и разлетелся на цитаты. При таком стечении обстоятельств Саймону Эвансу (да-да, тому самому недотепе Саймону из сериала!) пришлось работать под удвоившимся, если не утроившимся бременем ответственности.

Вариантов, по сути дела, было три: развить тему с репетициями пьесы Пиранделло, придумать новый проект для изнывающих от безделья Теннанта и Шина или же повторить успешную историю в других декорациях. Первая идея плохо подходит для десктопных сериалов, тем более - с такой бешеной динамикой, вторая опция может вызвать совершенно непредсказуемую реакцию у публики, а вот третья возможность вполне безопасна, к тому же ее можно сдобрить крупицами той самой новизны, которая в чистом виде кажется рискованной аферой.

Пожалуй, самым беспомощным вышел первый эпизод до появления в кадре замечательного Майкла Пэйлина, разносящего в пух и прах весь проект и бесстрастно раскатывающего несколько оторопевших актеров. Сама идея эпизода с правдоподобным ток-шоу навевает скуку с первых секунд - смотреть на вымышленную рекламную кампанию второго сезона реально существующего сериала с художественной фабулой могут счесть интересным разве что отдельные любители блуждания по лабиринтам проекций и интроекций. Возможно, продолжению навредила еще и полная непредсказуемость повседневной жизни - как сделать сериал созвучным настроению масс, если до конца не известно, будет ли введен повторный полный локдаун.

Однако со второй серии интерес снова пробуждается, хотя завязка новой затеи обманчиво скучна - ошеломляющий успех первого сезона обратил на себя внимание американских собратьев по языку и, скажем так, сводных братьев британцев по культуре. Саймон и Нина боятся продешевить, первый пытается всеми силами доказать, что "Постановка" - проект за его авторством, включая диалоги, столь органично оттеняющие характеры валлийско-шотландской кооперации. По ходу переговоров обнаруживается, что американские дельцы шоу-бизнеса по своему обыкновению напористы и слушать бесконечное нытье британцев не собираются. А самое главное - они считают Теннанта и Шина "недостаточно известными в США", чтобы оставить их в проекте.

Звезду "Сумерек", а также Десятого Доктора и Барти Крауча из "поттерианы" такой расклад откровенно оскорбляет. И они объединяют усилия для коллективной мести. Прислушавшись к скандинавской мудрости Анны, спутницы Шина, кельтский дуэт решил возвести саботаж в искусство - благо обоих пригласили на прослушивания потенциальных кандидатов на роль.

С этого момента начинается феерическая история с кастингом. И юмор первого сезона, сногсшибательный, но, чего уж там, достаточно жестокий, начинает палить по сразу нескольким священным коровам - "эффективности" и культурной гегемонии американцев, гендерным вопросам, одним словом - по всему тому, что так любовно пестуется на глобальном уровне в наши дни. В какой-то момент ребята увлекаются - и начинают агитировать очередного несчастного кандидата на роль за своего персонажа, косвенно сводя счеты со своим оппонентом и собратом по несчастью. И помощь коллегам становится бесплатным сеансом психотерапии, о чем знает только одна сторона, а другая - пытается судорожно понять, что из этого можно использовать для работы над ролью.

Дабы не лишать зрителя удовольствия от просмотра восьми свежих эпизодов, мы опустим сюрпризы, поджидающие зрителей на каждом повороте сюжета - любители британского кинематографа узрят немало известных актеров, почитатели американского также не останутся ни с чем. Да, под конец как нельзя кстати раскроется тайна, намек на которую был в тизере, мы наконец узнаем, что за роль увел из-под носа Шина другой актер. Скажем лишь то, что в сериале он не присутствует, но с историко-литературной точки зрения все крайне логично. Остается надеяться, что сериал получит продолжение, более яркое, чем второй сезон. Но и он, по большому счету, неплох.

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