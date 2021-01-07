Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Капитолии

Более 50 американских полицейских пострадали в ходе беспорядков в здании Конгресса США, заявил начальник полиции Капитолия Стивен Санд.

"Более 50 сотрудников полиции Капитолия и столичной полиции пострадали... Несколько сотрудников полиции Капитолия госпитализированы с серьезными ранениями", - говорится в заявлении Санда.

В ходе протестов в Вашингтоне в минувшую среду было задержано уже в общей сложности 68 человек. Правоохранители продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения и другие источники для выявления нарушителей правопорядка.