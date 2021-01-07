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07.01.2021 09:06
Рубрика: Легковые авто

Электрокары впервые стали популярнее обычных автомобилей

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Агентство Reuters сообщает, что в 2020 году продажи электромобилей в Норвегии составили 54% от общего объема авторынка.

Фото: скриншот с youtube.com
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Можно считать это историческим моментом: пусть и в отдельно взятой стране, но "электричек" продано больше, чем бензиновых, дизельных и гибридных легковушек вместе взятых.

Что еще интересно, отныне вовсе не Tesla самый популярный электромобиль в Норвегии, а конкурент от концерна Volkswagen - кроссовер Audi e-tron! Прошлогодний бестселлер Tesla Model 3 отодвинут в рейтинге продаж на второе место.

По прогнозам Norwegian EV Association, в 2021 году электромобили захватят уже две трети рынка, то есть около 65%. А может быть и больше, ведь дилеры Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Opel, Citroen, DS и Smart планируют, что такие модели составят 70% их продаж. Наверняка будут пользоваться спросом новые электрические кроссоверы от Tesla, Ford, BMW и Volkswagen.

Норвегия стремится к полному прекращению продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2025 году. Для стимулирования спроса на электромобили их владельцы освобождены от транспортного налога, а продавец на платит ввозную пошлину, которая для автомобилей с ДВС может достигать 100%.