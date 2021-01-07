Французы больше не считают американцев "учителями" мира

Новости

СМИ: Подал в отставку советник Трампа по России Райан Тулли 19:56
Новый штамм COVID-19 обнаружен уже в 22 странах Европы 19:18
Киборга вычеркнули из фильма про Флэша из-за конфликта в DC 18:54
Зюганов рассказал о последствиях раскола в США 18:45
Региональный парламент в ФРГ поддержит фонд в поддержку "Северного потока-2" 18:36
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января 18:34
В Подмосковье автобус врезался в частный дом 18:31
"Бриджертоны" вошли в пятерку популярных оригинальных премьер Netflix 18:25
Россиянин Каргинов выиграл пятый этап "Дакара" в зачете грузовиков 18:14
Эксперты рассказали, как защититься от новой схемы обмана по телефону 18:14
У заразившегося COVID-19 Бориса Грачевского поражено 75% легких 18:08
Горбачев: Штурм Капитолия поставил под вопрос судьбу США как государства 17:56
В США зарегистрирован 21 миллион случаев заражения COVID-19 17:52
В Татарстане при катании с горки погибла девочка 17:49
Опубликованы кадры из "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:40
Умер актер из "Вечного зова" и "Большой перемены" Валерий Хлевинский 17:23
Под Воронежем Дед Мороз избил женщину 17:23
Академик РАН Вячеслав Новицкий умер от осложнений, вызванных COVID-19 17:21
Лукашенко: Нам не нужны ни войны, ни столкновения 17:19
Официально: Оскар Айзек сыграет Лунного рыцаря 17:19
Умер фронтмен культовой группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсден 16:36
В Приморье более 42 тысяч человек остались без электричества 16:33
Шойгу: Международные организации мало участвуют в восстановлении Сирии 16:25
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2020 года 16:19
Биткоин рекордно вырос на фоне беспорядков в США 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
07.01.2021 19:21
Рубрика: В мире

Французы больше не считают американцев "учителями" мира

Текст: Вячеслав Прокофьев ( Париж)
Бурные события в Вашингтоне, показавшие насколько зыбко здание американской демократии, не только шокировали французов, но и открыли им глаза на то, что она из себя представляет.
Фото: REUTERS/Leah Millis Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: AP Photo/John Minchillo
Куда заведут американцев правовой нигилизм и неуемная демократическая риторика

Для этого достаточно ознакомиться с комментариями, которые они оставляют в социальных сетях, а также с отзывами на статьи в местной прессе на эту горячую тему.

Так пользователь под ником "Полошон", говоря о политической системе США, пишет: "Демократия зиждется на доверии к общественным институтам; когда многие граждане начинают понимать, что там творится произвол, все рушится". А вот как отреагировал пользователь "ГринДайс" на один пассаж из вчерашнего заявления Джо Байдана: "Байден сказал, что Америка ГОТОВА и дальше руководить миром". Уж точно я против этого!".

Еще один пользователь "Пети Компер" убежден, что уходящий президент США и его сменщик в Белом доме стоят друг друга, и не следует на них заморачиваться. "Давайте думать о Франции и Европе, и пусть американцы сами разбираются со своими проблемами", - убежден он.

Надо сказать, что подобные настроения начали здесь формироваться задолго до вакханалии на Капитолийском холме. Ведь в этом плане во Франции давние традиции, которые были заложены Шарлем де Голлем, стойким поборником суверенитета страны. Он прекрасно осознавал, к чему могут привести навязчивые требования, а порой и откровенный диктат США, и всячески этому сопротивлялся. Правда, не всего его преемники в полной мере были привержены курсу генерала. Достаточно вспомнить хотя бы атлантический крен, которым был отмечен предшественник нынешнего президента, завершивший полномасштабное возвращение Франции в НАТО.

Многие западные лидеры отреагировали на бунт сторонников Трампа, который бросил мрачную тень на "град на холме". Среди них был и Эмманюэль Макрон, ожидаемо осудивший захват Капитолия протрамповскими манифестантами, которые, по его словам, "оспаривали легитимные результаты выборов".

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Премьер Италии прокомментировал штурм Капитолия

Надо сказать, что при всей вербальной лояльности по отношению к заокеанским партнерам в последние годы, особенно при Дональде Трампе с его подчеркнуто коммерческим подходом к европейцам, в Елисейском дворце все больше понимают, что все-таки интересы Франции, ЕС в целом имеют приоритетное значение.

Недаром в феврале этого года на мюнхенской конференции по безопасности французский лидер, говоря о США, подчеркнул, что "мы не всегда стремимся к тому же, что США, поэтому нам нужна собственная степень свободы". В частности, речь идет о независимой и суверенной стратегии обороны. А совсем недавно в интервью журналу "Le Grand Continent" он подчеркнул, что даже после того, как Джо Байден окажется в Белом доме, европейцы должны укреплять свой потенциал в области технологий, финансов и, конечно, в военной.

После "Дня позора США", как назвала парижская газета "Монд" случившееся в американской столице, этот тренд может получить дополнительный серьезный импульс.

В мире Европа Франция Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Косачев: Американская демократия захромала на обе ноги
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону
В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе