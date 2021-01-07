Французы больше не считают американцев "учителями" мира

Для этого достаточно ознакомиться с комментариями, которые они оставляют в социальных сетях, а также с отзывами на статьи в местной прессе на эту горячую тему.

Так пользователь под ником "Полошон", говоря о политической системе США, пишет: "Демократия зиждется на доверии к общественным институтам; когда многие граждане начинают понимать, что там творится произвол, все рушится". А вот как отреагировал пользователь "ГринДайс" на один пассаж из вчерашнего заявления Джо Байдана: "Байден сказал, что Америка ГОТОВА и дальше руководить миром". Уж точно я против этого!".

Еще один пользователь "Пети Компер" убежден, что уходящий президент США и его сменщик в Белом доме стоят друг друга, и не следует на них заморачиваться. "Давайте думать о Франции и Европе, и пусть американцы сами разбираются со своими проблемами", - убежден он.

Надо сказать, что подобные настроения начали здесь формироваться задолго до вакханалии на Капитолийском холме. Ведь в этом плане во Франции давние традиции, которые были заложены Шарлем де Голлем, стойким поборником суверенитета страны. Он прекрасно осознавал, к чему могут привести навязчивые требования, а порой и откровенный диктат США, и всячески этому сопротивлялся. Правда, не всего его преемники в полной мере были привержены курсу генерала. Достаточно вспомнить хотя бы атлантический крен, которым был отмечен предшественник нынешнего президента, завершивший полномасштабное возвращение Франции в НАТО.

Многие западные лидеры отреагировали на бунт сторонников Трампа, который бросил мрачную тень на "град на холме". Среди них был и Эмманюэль Макрон, ожидаемо осудивший захват Капитолия протрамповскими манифестантами, которые, по его словам, "оспаривали легитимные результаты выборов".

Надо сказать, что при всей вербальной лояльности по отношению к заокеанским партнерам в последние годы, особенно при Дональде Трампе с его подчеркнуто коммерческим подходом к европейцам, в Елисейском дворце все больше понимают, что все-таки интересы Франции, ЕС в целом имеют приоритетное значение.

Недаром в феврале этого года на мюнхенской конференции по безопасности французский лидер, говоря о США, подчеркнул, что "мы не всегда стремимся к тому же, что США, поэтому нам нужна собственная степень свободы". В частности, речь идет о независимой и суверенной стратегии обороны. А совсем недавно в интервью журналу "Le Grand Continent" он подчеркнул, что даже после того, как Джо Байден окажется в Белом доме, европейцы должны укреплять свой потенциал в области технологий, финансов и, конечно, в военной.

После "Дня позора США", как назвала парижская газета "Монд" случившееся в американской столице, этот тренд может получить дополнительный серьезный импульс.