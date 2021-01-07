Горбачев: Штурм Капитолия поставил под вопрос судьбу США как государства

Беспорядки в Вашингтоне поставили под вопрос судьбу США как государства, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью "Интерфаксу".

"Штурм Капитолия явно разработан заранее, и ясно, кем... Но беспорядки - не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто", - заметил политик.

Беспорядки поставили под вопрос судьбу США как государства, считает Горбачев. "Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано", - сказал он.

"Люди нового поколения поймут, что гонка вооружений - это смерть, и будут готовы сделать соответствующие выводы о ее прекращении. Она будет прекращена, но постепенно. Поворот к разрядке будет, поворот к отказу от гонки вооружений будет - я в этом уверен", - заявил экс-президент СССР.

"Когда я подписывал в свое время Договор о разоружении, это время было отнюдь не простое: были противники, сильные, но мы добились, потому что хотели мира. Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях", - подчеркнул Горбачев.