Япония продолжит подготовку к Олимпиаде после введения режима ЧС

"Объявление ЧС улучшит ситуацию с распространением коронавируса, мы продолжим подготовку к безопасному и надежному проведению летней Олимпиады", - приводит телеканал выдержку из заявления оргкомитета "Токио-2020".

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга также продемонстрировал решимость провести соревнования будущим летом, до открытия которых осталось менее 200 дней. Глава японского правительства обратил внимание, что в мире стартовала вакцинация против COVID-19. По его словам, если до третьей декады февраля японцы также начнут ставить прививки от инфекции, население страны с оптимизмом будет смотреть на перспективу организации турнира.

Вместе с тем газета "Асахи симбун" отмечает, что некоторые представители оргкомитета "Токио-2020" с беспокойством смотрят на развитие ситуации. По мнению собеседников издания, если режим ЧС в японских регионах не будет отменен до весны, Олимпиада окажется под угрозой. В частности, в конце марта должна начаться эстафета олимпийского огня. Кроме того, предстоит решить все еще неурегулированный вопрос о допуске зрителей на состязания.

Ёсихидэ Суга 7 февраля объявил режим ЧС для Токио и соседних со столичным мегаполисом префектур Сайтама, Тиба и Канагава. Власти обратились с призывом к владельцам ресторанов ограничить часы работы до 20-00, а предприятия и компании перевести часть персонала на удаленку. Кроме того, правительство рекомендовало жителям указанных регионов без лишней надобности не покидать дома в вечернее время. При этом в школах отправлять учеников на внеочередные каникулы или дистанционную форму обучения пока не планируется.

В Токио 7 января был обновлен рекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19. Специалисты зафиксировали в городе 2447 человек с положительными пробами на инфекцию. На территории Японии впервые за весь период пандемии было выявлено более 7 тысяч инфицированных.