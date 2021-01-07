Опубликовано фото первого рождественского богослужения в главном храме ВС РФ

В ночь со среды на четверг в главном храме Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" впервые прошло рождественское богослужение. Позже на сайте ведомства разместили фотоснимки с праздничной службы, в которой участвовали военнослужащие и члены их семей, а также руководство Минобороны.

Торжественную литургию в центральном приделе верхнего храма провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Каширский Феогност.

Специально для проведения молебна в верхнем храме были выставлены иконы святых - покровителей видов и родов Вооруженных сил России, а также главная икона ВС РФ - образ "Спаса Нерукотворного". Каждый желающий после завершения литургии смог приложиться к святыням.

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сказали, что на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил рамках зимнего фестиваля работает крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье. Там создали несколько зон для отдыха, в частности, тюбинговый спуск длинной более 50 метров и ледовый каток площадью 3 тысячи квадратных метров. Новогодняя площадка была торжественно открыта еще 26 декабря 2020 года. Ее уже посетили более 150 тысяч человек.

Справка "РГ"

Главный храм Вооруженных сил России посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Создание Главного храма Вооруженных сил - яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России.

Все габариты храма символичны и отсылают к важнейшим событиям, связанным с историей России, Великой Отечественной войны, и Вооруженных сил РФ. Так, диаметр главного купола составляет 19,45 метра. 1945 год - окончание Великой Отечественной войны. Высота звонницы - 75 метров: именно столько лет прошло с Великой Победы. Высота малого купола составляет 14,18 метров. 1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной.

Освящение Патриаршего Собора воскресения Христова - Главного храма Вооруженных сил России состоялось 14 июня прошлого года.