Пятидверную версию "Нивы" снимут с производства через год

Классическую Lada 4x4 ("Нива") в пятидверной ипостаси снимут с производства в декабре 2021 года, об этом сообщает паблик "Русский автомобиль" со ссылкой на свои источники на АвтоВАЗе.

Пятидверная "Нива", носящая отраслевой индекс ВАЗ-2131, появилась в 1996 году, до конца 2015 года ее выпускали в Опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа (ОПП).

После закрытия ОПП сборку ВАЗ-2131 в начале 2016-го перенесли на главный конвейер автогигант, в результате себестоимость автомобиля значительно возросла - и последние пять лет он является малорентабельным для АвтоВАЗа.

Кроме того, переход бывшей Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) в линейку Lada после выкупа АвтоВАЗом доли GM в бывшем с ним СП лишил пятидверный вариант классической "Нивы" коммерческого смысла, поскольку у моделей общая аудитория и они отбирают покупателей друг у друга. При этом ВАЗ-2123 - гораздо более современный продукт по сравнению с ВАЗ-2131.

Также скорое снятие с производства пятидверной Lada 4x4 связано с намерением АвтоВАЗа освободить третью нитку главного конвейера под новые проекты - в частности, Granta следующего поколения (по обновленному плану она выйдет в 2023 году, хотя изначально планировали на 2021 год).

Напомним, по длине и колесной базе ВАЗ-2131 на 500 мм больше стандартной трехдверной "Нивы" ВАЗ-2121, то есть габаритная длина пятидверки - 4240 мм. Машина оснащается стандартным для семейства 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с.,5-ступенчатой МКП, постоянным полным приводом.

В раздаточной коробке есть функция понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Цена пятидверной "Нивы" по состоянию на сегодняшний день начинается от 707 000 рублей.

Трехдверный вариант старой Lada 4x4 АвтоВАЗ в ближайшие годы с производства снимать не планирует.