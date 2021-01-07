Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.01.2021 11:00
Рубрика: Российский автопром

Пятидверную версию "Нивы" снимут с производства через год

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Классическую Lada 4x4 ("Нива") в пятидверной ипостаси снимут с производства в декабре 2021 года, об этом сообщает паблик "Русский автомобиль" со ссылкой на свои источники на АвтоВАЗе.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Рестайлинг Lada Vesta: названа новая дата выхода. Она не порадует

Пятидверная "Нива", носящая отраслевой индекс ВАЗ-2131, появилась в 1996 году, до конца 2015 года ее выпускали в Опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа (ОПП).

После закрытия ОПП сборку ВАЗ-2131 в начале 2016-го перенесли на главный конвейер автогигант, в результате себестоимость автомобиля значительно возросла - и последние пять лет он является малорентабельным для АвтоВАЗа.

Кроме того, переход бывшей Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) в линейку Lada после выкупа АвтоВАЗом доли GM в бывшем с ним СП лишил пятидверный вариант классической "Нивы" коммерческого смысла, поскольку у моделей общая аудитория и они отбирают покупателей друг у друга. При этом ВАЗ-2123 - гораздо более современный продукт по сравнению с ВАЗ-2131.

Также скорое снятие с производства пятидверной Lada 4x4 связано с намерением АвтоВАЗа освободить третью нитку главного конвейера под новые проекты - в частности, Granta следующего поколения (по обновленному плану она выйдет в 2023 году, хотя изначально планировали на 2021 год).

Фото: скриншот с youtube.com
Разобрали новую Lada Niva: ржавчины нет, но есть сантехника

Напомним, по длине и колесной базе ВАЗ-2131 на 500 мм больше стандартной трехдверной "Нивы" ВАЗ-2121, то есть габаритная длина пятидверки - 4240 мм. Машина оснащается стандартным для семейства 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с.,5-ступенчатой МКП, постоянным полным приводом.

В раздаточной коробке есть функция понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Цена пятидверной "Нивы" по состоянию на сегодняшний день начинается от 707 000 рублей.

Трехдверный вариант старой Lada 4x4 АвтоВАЗ в ближайшие годы с производства снимать не планирует.

#Lada