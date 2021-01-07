Представлен новый Jeep Grand Cherokee. Шестиместный

Концерн FCA (Fiat-Chrysler) представил внедорожник Jeep Grand Cherokee пятого по счету поколения. Выход модели начался с принципиально новой модификации - удлиненной, с шестиместной компоновкой салона, она имеет в названии приставку в виде литеры L.

Предыдущие четыре поколения производились только с пятиместной компоновкой. Новый Grand Cherokee стандартной длины с двухрядным салоном появится в 2022-м. В нынешнем же году будут параллельно производить Grand Cherokee L и пятиместную машину предыдущей генерации (WK2).

Длина, ширина и высота Grand Cherokee L - 5205, 1963 и 1816 мм соответственно, колесная база - 3091 мм.

В основу конструкции внедорожника легла платформа FCA Giorgio, подвески независимые, задняя - многорычажная. Предыдущий Grand Cherokee, напомним, опирается на модифицированную платформу Mercedes-Benz ML-Class поколения W166 образца 2011 года, это наследие альянса DaimlerChrysler, существовавшего до 2007-го.

Фото: Пресс-служба Jeep.

При этом гамму двигателей новый Grand Cherokee унаследовал от предшественника - 3,6-литровый бензиновый Pentastar V6 мощностью 290 л.с. и крутящим моментом 349 Нм, а также 5,7-литровый Hemi V8 с показателями 357 л.с. и 529 Нм. Оба пользуются заслуженной репутацией в Америке: Hemi производится с 2002 года, Pentastar - с 2011-го. Коробка передач единственно возможная - 8-диапазонный "автомат".

В базовой конфигурации Grand Cherokee L имеет монопривод, то есть задние ведущие колеса, за доплату - полный привод. Систем 4x4 на выбор три, они различаются внедорожными способностями - Quadratrac I, Quadratrac II или Quadra-Drive II.

Первая имеет только автоматическое подключение переднего моста в зависимости от условий движения. Во второй в раздаточной коробке добавлены режимы "нейтраль" и "понижающая передача", кроме того, есть имитация блокировок межколесных дифференциалов, которая работает через подтормаживание колес. Третья - это постоянный полный привод с межосевым дифференциалом и распределением тяги в пропорции 48/52, на задней оси здесь дифференциал повышенного трения, есть также блокировка межосевого.

За доплату будет предлагаться адаптивная пневматическая подвеска Quadra-Lift с пятью предустановками жесткости.

Фото: Пресс-служба Jeep.

В салоне - полностью цифровая комбинация приборов и медиасистема UConnect 5 с экраном диагональю 8,4 дюйма в стандартной комплектации и 10,1 дюйма - в исполнениях подороже.

Продажи Jeep Grand Cherokee L в США стартуют весной 2021 года.

Напомним, что Jeep Grand Cherokee уходящего поколения WK2 в России предлагается с бензиновыми моторами объемом 3,0; 3,6 и 5,7 л, их мощность 238, 286 и 347 л.с. соответственно. Актуальная цена модели - от 3 494 000 рублей.