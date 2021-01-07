Путин рассказал об отношении к нему сирийцев

Президент России Владимир Путин отметил дружелюбие и доброжелательность встреченных им на улицах Дамаска жителей во время визита в Сирию в январе 2020 года.

"Как только мы там появились, об этом было публично объявлено. На всем пути нашего движения, в том числе и на улицах - мы мало по улице разгуливали в силу известных ограничений, связанных с безопасностью - но все-таки было и такое, что мы на улицу выходили, с людьми общались. Очень были дружелюбные встречи. На это нельзя было не обратить внимания", - заметил Владимир Путин в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" (ВГТРК).

Президент подчеркнул, что это были разные люди, из разных социальных сред. "Везде, мы просто это чувствовали, можно было легко прочитать на лицах людей, нас встречали очень доброжелательно", - сказал он.

"В центре Дамаска есть ограничения, там где-то еще блок-посты сохраняются, во всяком случае на пути нашего движения, но на улицах очень много народа, движение транспорта большое, работают магазины, рестораны, кафе, причем это видно. Исторический центр - там очень много народа", - поделился воспоминаниями Путин. "Я сразу для себя отметил, что жизнь восстанавливалась", - сказал он.