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07.01.2021 04:16
Рубрика: Общество

Первое рождественское богослужение прошло в главном храме ВС России

Текст: Владимир Емельяненко

Впервые рождественское богослужение прошло в главном храме Вооруженных сил России. Храм возведен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

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Торжественную литургию в центральном приделе верхнего храма служил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Каширский Феогност.

На богослужении с соблюдением эпидемиологических мер и мер социальной дистанции в храме были военнослужащие и гражданский персонал военного ведомства, члены их семей, а также руководство Минобороны. Специально для проведения молебна в верхнем храме были выставлены иконы святых - покровителей видов и родов Вооруженных Сил России, а также главная икона ВС РФ - образ Спаса Нерукотворного.

Справка "РГ"

Главный храм ВС РФ, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня 2020 года. Является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний храм - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Все размеры храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам Великой Отечественной войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра. Высота звонницы - 75 метров. Высота малого купола составляет 14,18 метра. Протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти" также 1418 метров, по числу дней войны.

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