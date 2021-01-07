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Рубрика: Происшествия

На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели двух горняков в шахте

Текст: Александр Филимоненко

Следственный отдел по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новост
Тело второго погибшего найдено под завалами шахты на Камчатке

По версии следствия, 6 января в шахте Асачинского золоторудного месторождения ЗАО "Тревожное Зарево" из-за несоблюдения требований промышленной безопасности при производстве работ произошло отслоение горной массы, которое смертельно травмировало двоих проходчиков.

"Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность на опасном производственном объекте. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 217 УК РФ продолжается", - сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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