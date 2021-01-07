На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели двух горняков в шахте

Следственный отдел по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 6 января в шахте Асачинского золоторудного месторождения ЗАО "Тревожное Зарево" из-за несоблюдения требований промышленной безопасности при производстве работ произошло отслоение горной массы, которое смертельно травмировало двоих проходчиков.

"Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность на опасном производственном объекте. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 217 УК РФ продолжается", - сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.