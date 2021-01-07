По факту гибели туриста на Камчатке начата проверка

На Камчатке началась доследственная проверка по факту ЧП на Вилючинском водопаде, в результате которого погиб один человек и еще несколько пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю. "По результатам проверки будет принято законное решение", - заявил представитель следствия.

Напомним, что 7 января в 14:20 по камчатскому времени в Единую дежурно-диспетчерскую службу Елизовского района поступила информация об обрушении льда на Вилючинском водопаде. Один человек погиб, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Под завалами могут находиться еще от двух до четырех туристов. По предварительной информации, тургруппа не была зарегистрирована.