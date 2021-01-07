В Дагестане возбудили дело по факту убийства бойца ММА

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после убийства бойца ММА Керима Хайруллаева, которое произошло в поселке Тарки под Махачкалой. Также стало известно о задержании подозреваемого в убийстве спортсмена. Им оказался 19-летний житель Махачкалы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления по региону Расула Темирбекова.

По версии следствия, убийство произошло из-за возникших личных неприязненных отношений. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что убийство в поселке Тарки произошло во время массовой драки, а смерть пострадавшего наступила в результате ножевого ранения.