В МИД РФ назвали события в Вашингтоне внутренним делом США

Шестого января обе палаты конгресса США собрались на заседание по утверждению демократа Джозефа Байдена победителем выборов президента, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Но спустя несколько минут заседание было прервано после того, как в здание стали прорываться несогласные с итогами выборов сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Все последние подробности - в хронологии "РГ" (время московское).

13:31 - Россия надеется, что США удастся разрешить внутриполитические сложности мирным путем. Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров​​​, американцы столкнулись с серьезным расколом в обществе и противостояние продолжится.

13:25 - Не исключено, что беспорядки в Вашингтоне организовали для давления на Конгресс противники президента США Дональда Трампа, считает член Совета Федерации Андрей Климов. Но наверняка обвинят Россию и Китай.

Фото: Joseph Prezioso / AFP

13:19 - Избирательная кампания в США вызывает вопросы в плане легитимности, заявил РИА Новости депутат Антон Морозов из комитета Госдумы по международным делам. Американцы не хотят так просто расставаться с президентом Дональдом Трампом, они устали от застоя, а он был неординарным руководителем страны.

12:41 - Трамп заявил, что покинет свой пост после инаугурации Байдена 20 января, и пообещал провести "упорядоченную передачу власти". Однако он по-прежнему заявляет, что не согласен в итогами выборов.

11:34 - Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена на пост главы государства. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков.

Фото: SAUL LOEB / AFP

11: 33 - Палата представителей вслед за Сенатом отклонила протест против утверждения результатов выборов в штате Пенсильвания. За протест высказались 138 законодателей, все они были республиканцами. Против выступили 282 конгрессмена, из которых 64 - республиканцы.

11:32 - Несколько членов Палаты представителей чуть было не подрались после того, как демократ из Пенсильвании Конор Лэмб обвинил республиканцев во "лжи", из-за которой, в том числе, разгневанная толпа прорвалась в Капитолий. Как передает канал Wesh 2, после этих слов около десятка представителей республиканцев и демократов подошли друг к другу и начали ожесточенно спорить. Успокоить их смог лишь призыв спикера Палаты Нэнси Пелоси к порядку.

11:14 - Беспорядки в Вашингтоне бросают тень на процесс передачи власти в США, заявил Леонид Слуцкий. "Бумеранг "цветных революций", как мы видим, возвращается в США. Все это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии", - предсказал депутат.

11:11 - Между тем некоторые члены Республиканской партии, в том числе прежние и действующие сотрудники администрации Трампа, готовы обсуждать возможные сценарии его отстранения от власти, пишет портал Axios со ссылкой на источники. Толчком к подобным обсуждениям стали опасения, что пребывание Трампа у власти на протяжении еще двух недель может привести к новым беспорядкам, которые отрицательно скажутся на отношении как к нему самому, так и Республиканской партии в целом. В качестве возможных вариантов действий неназванные республиканцы рассматривают процедуру импичмента, а также задействование 25-й поправки к Конституции США, которая допускает отставку главы государства, если ее потребуют вице-президент и большинство руководителей органов исполнительной власти. Однако этот путь требует поддержки со стороны действующего вице-президента Майкла Пенса.

10:59 - Заместитель советника Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер подал в отставку. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Поттинджеру, причиной послужила реакция хозяина Белого дома на вторжение в Капитолий его сторонников. По данным телеканала, об отставке думают также помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лидделл.

Фото: REUTERS/Jim Urquhart

9:54 - Сенат Конгресса США отклонил протест на утверждение итогов выборов в штате Пенсильвания. За голосование по данному вопросу высказались 7 человек, против - 92. Как заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, больше возражений против утверждения итогов выборов со стороны членов Сената не ожидается.

9:49 - Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Америка расколота, ее демократия "захромала на обе ноги". "Америка более не прокладывает курс, а следовательно - утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", - добавил он.

9:04 - Недовольный отказом вице-президента США Майкла Пенса мешать утверждению итогов выборов, Трамп запретил главе его аппарата, Марку Шорту, входить в Белый дом. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к Пенсу. Стоит отметить, что именно вице-президент председательствует на заседании обеих палат американского конгресса, в ходе которого должны быть окончательно утверждены итоги прошедших президентских выборов.

Фото: AP Photo

8:52 - На фоне беспорядков в Вашингтоне меры безопасности были усилены и в Нью-Йорке, где в районе Trump Tower прошла немногочисленная акция против действующего президента США Дональда Трампа. Как передает ТАСС, выступить против вашингтонских беспорядков и за отставку Трампа пришли около 50 человек. Однако еще до начала акции все подходы к зданию были оцеплены, а на место прибыли значительные силы правоохранителей. При этом полицейских было заметно больше, чем протестующих.

8:18 - Конгресс утвердил поданные за демократа Джо Байдена голоса 16 выборщиков от штата Джорджия. Возражения по этому вопросу были отозваны в свете беспрецедентных беспорядков у Капитолия. Сообщается также, что сенаторы-республиканцы не захотели присоединиться к однопартийцам из Палаты представителей и выдвинуть протест против утверждения голосов выборщиков от Джорджии. Конгрессом также утверждены голоса 16 выборщиков от Мичигана, поданные за Байдена.

Фото: REUTERS

7:55 - В общей сложности четыре человека погибли во время протестов перед зданием Конгресса США. По словам главы столичной полиции Роберта Конти, помимо ветерана американских ВВС Эшли Бэббитт, получившей огнестрельное ранение, погибли еще трое людей. Причину их смерти предстоит выяснить.

7:22 - Мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер продлила ранее введенный из-за беспорядков в Капитолии режим ЧС на 15 дней. Теперь он будет действовать до 21 января, то есть до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Градоначальник пояснила, что столкновения у Капитолия "представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа".

Фото: REUTERS

7:05 - Обе палаты конгресса США отклонили протест против результатов выборов президента США в штате Аризона. Теперь конгрессмены вернутся к процедуре утверждения итогов выборов, победителем которых ранее был объявлен демократ Джозеф Байден. Поражение республиканца Дональда Трампа в Аризоне стало одним из главных сюрпризов на президентских выборах и во многом предопределило итоговую победу Байдена.

6:50 - Комендантский час в Вашингтоне соблюдается совсем не строго, но в центральной части города у Капитолия, который в среду стала ареной беспорядков, силовики арестовали 30 человек, нарушивших режим. Комендантский час в американской столице действует с 18:00 шестого января до 6:00 седьмого января (с 2:00 до 14:00 мск).

Фото: AP Photo/John Minchillo

6:17 - Выяснилась личность единственной погибшей при стрельбе в здании Капитолия. Ею оказалась ветеран ВВС США Эшли Бэббитт из штата Калифорния. Как рассказывает Fox News, она была убежденной сторонницей Дональда Трампа​​​. Обстоятельства, при которых Бэббитт получила огнестрельное ранение, пока выясняются полицией.

6:00 - Несмотря на то, что в Вашингтоне с 18:00 по местному времени (2:00 мск) начал действовать комендантский час, часть сторонников действующего президента Дональда Трампа продолжают находиться у здания Капитолия. Силовикам, со своей стороны, тоже есть чему порадоваться - протестующих удалось оттеснить из сквера перед зданием Капитолия, а ряды их все же поредели. Судя по репортажам американских телеканалов, на первом этапе процесс шел трудно - сторонники Трампа отказывались покинуть ступени Капитолия. В ход шли дубинки и слезоточивый газ. Но по мере того, как толпу удавалось отогнать от здания, градус противостояния падал и вскоре перешел на вербальный уровень.

Фото: REUTERS

5:40 - Уже не только демократы, но и члены кабинета президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его досрочного отстранения от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Телеканал CBS News со ссылкой на источники в администрации сообщает, что в этом случае полномочия могут временно передать вице-президенту Майку Пенсу. Напомним, что полномочия и Трампа, и Пенса истекают 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента Джозефа Байдена.

Демократ Джо Байден. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

5:20 - Беспорядки в Вашингтоне стали пятном на репутации Соединенных Штатов, смыть которое будет нелегко. Такую нелестную оценку событиям в американской столице дал лидер фракции демократов в Сенате Чак Шумер. Вот уж, не поспоришь...

5:13 - Штат Нью-Йорк по запросу Национальной гвардии США направит тысячу бойцов в Вашингтон, чтобы в ближайшие две недели обеспечить процесс передачи президентской власти. Ранее федеральные власти задействовали все подразделения Национальной гвардии по столичному округу Колумбия. А для привлечения дополнительных сил необходимы решения губернаторов, поскольку региональные подразделения нацгвардейцев подчиняются властям штатов, а не федеральным. Ранее о направлении дополнительных сил в Вашингтон заявили штаты Вирджиния, Мэриленд и Нью-Джерси.

Фото: AP Photo/John Minchillo

4:52 - Еще трое бывших президентов США, вслед за Бараком Обамой, осудили беспорядки в Вашингтоне и назвали Дональда Трампа их виновником. Джимми Картер, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший опубликовали соответствующие заявления. Клинтон считает, что действующий президент США специально разогревал ситуацию, чтобы отменить результаты выборов, на которых победил его соперник. Картер призвал погромщиков разойтись. Республиканец Буш-младший, как и многие сегодня в Вашингтоне, провел постыдные параллели с "банановыми республиками". Имени Трампа он не назвал, но сказал, что "потрясен, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов". Намек на хозяина Белого дома более, чем прозрачный.

Фото: AP Photo

4:45 - Facebook в свете беспорядков в Вашингтоне заблокировал учетную запись Дональда Трампа на 24 часа. Ранее это сделал Twitter, пригрозив перманентной блокировкой, если Трамп не удалит те записи, которые, по мнению администрации соцсети, провоцируют насилие

4:33 - Хор обвинителей Трампа растет. К нему присоединился его предшественник Барак Обама. "История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны", - как всегда красноречиво написал Обама, в тоже время обвинивший не только Трампа, но и всю поддерживавшую его Республиканскую партию.

Экс-президент США Барак Обама. Фото: AP Photo/Brynn Anderson

4:27 - Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились в здании Капитолия, которое ранее силовики зачистили от протестующих. Вице-президент Майк Пенс​, который, как недавно выяснилось, не покидал здания, несмотря на сообщения об эвакуации, заявил, что "мир увидит прочность и силу нашей демократии".

Вице-президент США Майк Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото: Saul Loeb/Pool via AP

4:12 - Между тем, кое-кто уже бежит с "корабля". Руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке на фоне беспорядков в Вашингтоне, сообщают американские телеканалы. Ранее Гришэм была пресс-секретарем Белого дома, а также директором по коммуникациям в его аппарате.

Руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм. Фото: REUTERS

Сама Меланья Трамп, к слову, никак не прокомментировала происходящее в Вашингтоне, за что ее осуждают комментаторы, ожидавшие умиротворяющих слов от первой леди. Другие члены семьи Трампа - сего дочь Иванка и сын Дональд-младший - осудили насилие.

3:38 - Но есть диссиденты и в Республиканской партии. Губернатор-республиканец штата Вермонт Фил Скотт призвал Трампа уйти в отставку из-за вспышки насилия в Вашингтоне.

3:35 - Большинство республиканцев пока осторожны в отношении Трампа, но насилие осуждают. Госсекретарь Майкл Помпео назвал штурм Капитолия "неприемлемым". "Давайте в кратчайшие сроки привлечем к ответственности преступников, участвовавших в этих беспорядках", - предложил он.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

3:30 - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, представляющий Демократическую партию, назвал события в Вашингтоне "неудавшейся попыткой государственного переворота". Все больше конгрессменов и политиков, прежде всего от Демократической партии, называют Трампа виновным за беспорядки у Капитолия и требуют привлечь его к ответственности.

Точку зрения Куомо разделили авторитетные сенаторы Эд Марки и Элизабет Уоррен. Марки и еще несколько конгрессменов-демократов требуют подвергнуть Трампа импичменту и запретить когда-либо занимать государственные должности снова. Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для импичмента Трампу, хотя до истечения срока его полномочий осталось две недели.

Фото: AP Photo/John Minchillo

3:10 - Соцсети удаляют последние записи Трампа. Twitter впервые удалил три записи действующего президента о якобы имевшем место мошенничестве на выборах. Администрация Facebook удалила видеообращение Трампа по поводу протестов в Вашингтоне. В администрации соцсети заявили, что это "чрезвычайная мера", вызванная тем, что в Facebook считают эту запись "способствующей скорее увеличению риска происходящего насилия, чем его снижению". Согласно последним данным, Twitter полностью заблокировал учетную запись Трампа на 12 часов. Между тем, госдепартамент США временно запретил всем американским посольствам публиковать любые записи в соцсетях. По данным телеканала CNN, такая мера обычно принимается при масштабных природных катаклизмах или терактах.

Фото: REUTERS

3:00 - Здание Капитолия освобождено от протестующих, правоохранители обеспечивают его безопасность. Как сообщает агентство Reuters, полиция использует слезоточивый газ и продолжает теснить протестующих от здания Конгресса. Всех предупреждают, что вскоре вступит в силу комендантский час, тех, кто останется на улице, будут арестовывать. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгресс продолжит сегодня процедуру сертификации итогов выборов, которая была прервана из-за беспорядков.

2:15 - Женщина, раненая при беспорядках в Капитолии, умерла, сообщает NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

1:39 - ТВ: Лидеров конгресса США перевозят из Капитолия на военную базу Форт Макнейр. Законодатели намерены продолжить сертификацию итогов выборов.

0:46 - Тяжеловооруженные бойцы подразделений специального назначения вошли в здание Капитолия США. По данным британского телеканала Sky News, по меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения, один находится в критическом состоянии. Телеканал CNN сообщает, что пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, один госпитализирован.

Swat team going through the underground tunnels of the Capitol to clear the rioters out. pic.twitter.com/kcGtVVCDJl — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) January 6, 2021

0:15 - Трамп распорядился направить 1,8 тысячи бойцов национальной гвардии к зданию Капитолия, в которое прорвались его сторонники. Пентагон заявил, что около 1100 членов Национальной гвардии округа Колумбия мобилизованы для оказания помощи правоохранительным органам, сообщает Associated Press.

0:11 - Прорвавшиеся в здание Капитолия устроили погром в кабинете спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

A supporter of President Trump sits inside Speaker Pelosi's office. pic.twitter.com/xyhj0Lziro — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

По данным газеты The New York Times, погромщики перевернули столы, срывали со стен фотографии и картины. Погромщики разгуливали по зданию, садились в кресла, употребляли наркотики. Не обошлось без мародерства: прорвавшиеся в здание выносили картины и статуэтки.

0:09 - Избранный президент США Джо Байден назвал беспорядки в Вашингтоне "мятежом". "Происходящее в центре Вашингтона - это не протесты, а мятеж", - заявил демократ. Он также призвал Трампа немедленно выступить по телевидению, "выполнить свою клятву, защитить конституцию" и потребовать завершить беспрецедентные в истории Америки беспорядки в национальном парламенте.

Joe Biden, speaking now: “This is not dissent. It’s disorder. It’s chaos. And it borders on sedition.” pic.twitter.com/vTRuFxpLaO — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

0:06 - В столице США обнаружены по меньшей мере два взрывных устройства. Как сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники, одна бомба находилась в штаб-квартире Республиканского национального комитета на Кольцевой дороге. Еще один подозрительный пакет был найден в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии, хотя сразу не было установлено, что этот пакет является самодельным взрывным устройством.

23:27 - В захваченном протестующими здании Капитолия в Вашингтоне слышны выстрелы, один человек получил пулевые ранения. В ФБР охарактеризовали происходящее как "катастрофическую пробоину в безопасности". Вооруженные пистолетами охранники забаррикадировали зал заседаний в Капитолии тяжелой мебелью и, целясь в протестующих у дверей, требуют покинуть здание.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

23:12 - Мэр Вашингтона в связи с протестами в центре города ввела комендантский час с 18:00 шестого января (02:00 четверга мск), до 6:00 седьмого января. Градоначальница уточнила, что в это время на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.

22:20 - Заседание конгресса прервано. Службы безопасности начали эвакуацию вице-президента Майкла Пенса и законодателей.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

22:06 - Сотни сторонников Трампа прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание конгресса.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

21:51 - Несколько десятков сторонников Дональда Трампа вступили в столкновения с полицией на лестнице Капитолия. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Another footage from the US Capitol



pic.twitter.com/vS8ykiHjZo — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 6, 2021

21:36 - Пенс объявил о поступивших возражениях отдельных законодателей в отношении подсчета голосов выборщиков. Началось их обсуждение.

21:00 - Начинается совместное заседание обеих палат конгресса. В прессе появляется письменно заявление Пенса, в котором тот отказывается единолично пересматривать итоги выборов, поскольку не обладает такими полномочиями.

20:00 - В Вашингтоне перед зданием конгресса начался митинг сторонников Трампа, не согласных с его поражением на выборах президента.

Сам политик выступил перед Белым домом, заявив, что никогда не признает своего поражения на выборах. Он также призвал вице-президента Майкла Пенса, председательствовавшего на заседании конгресса, отклонить голоса выборщиков.