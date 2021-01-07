Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям", - отметил Владимир Путин.

"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога", - подчеркнул президент. "Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", - считает он.

Глава государства встретил Рождество Христово в храме Николая Чудотворца на острове Липно в Новгородской области.