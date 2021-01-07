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Рубрика: Власть

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Текст: Кира Латухина
В поздравлении гражданам с Рождеством президент Владимир Путин отметил многогранную работу РПЦ.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям", - отметил Владимир Путин.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога", - подчеркнул президент. "Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", - считает он.

Глава государства встретил Рождество Христово в храме Николая Чудотворца на острове Липно в Новгородской области.

Власть Работа власти Госуправление Президент Празднование Православного Рождества РГ-Видео

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