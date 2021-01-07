Внедорожник Jeep слетел с гарантии из-за езды по грязи

В июле прошлого года участник JeepGladiatorForum под ником Gladiatrix купил, как вы уже догадались, новенький Jeep Gladiator. Каково же было его удивление, что его автомобиль слетел с гарантии из-за езды по бездорожью.

Спустя несколько дней после покупки Gladiatrix отправился на боевое крещение своего внедорожника. Если верить участнику форума, он не ездил по лужам глубже 300 мм, однако, если смотреть на фото, то автомобиль в грязи по самую крышу. В общем, "покатушки" закончились для внедорожника и его владельца печально: отказавший генератор приказал вызывать эвакуатор и транспортировать Gladiator до ближайшего сервисного центра.

Там Gladiatrix узнал, что вместе с генератором необходимо заменить аккумулятор и ещё ряд элементов, стоимость ремонта составит 3 000 долларов. Это не устроило владельца Gladiator, и он отправил свой автомобиль в дилерский центр, в котором покупался внедорожник: в нём обошлись заменой генератора. Однако история на этом не закончилась.

В октябре владелец Jeep Gladiator обратил внимание на то, что не работают "стопы", ещё через несколько дней "полетела" система "старт-стоп", ещё через некоторое время обнаружились проблемы в работе заднего дифференциала.

Дилер заявил, что необходимо заменить компоненты, но это придётся делать за свой счёт, несмотря на то, что формально автомобиль находится на гарантии (3 года или 58 000 км).

Точнее находился до визита Gladiatrix на сервис в июле после заездов по бездорожью. Выяснилось, что после ремонта дилер наложил ограничение на гарантию, в том числе на расширенную, которая была приобретена дополнительно. Автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles в курсе этого случая, он подтвердил снятие Gladiator с гарантии.

Владелец пикапа намерен нанять адвоката и обратиться в суд.